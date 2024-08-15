Şampiyonlar Ligi yoksa Ferdi Kadıoğlu da yok!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Lille maçı, Fenerbahçe'de tüm dengeleri değiştirdi. Sarı-Lacivertliler büyük hedefe veda ederken yönetim, Ferdi Kadıoğlu'na "kal" demek için elinde olan ikna gücünü de kaybetti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şampiyonlar Ligi yoksa Ferdi Kadıoğlu da yok!
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15 Ağustos 2024 09:46
Başkan Ali Koç'un geçen sezonun ortasında "Takımda tutmamız imkânsız gibi görünüyor" dediği Ferdi Kadıoğlu için ayrılık çanları çalıyor…

Lille maçı öncesi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılması akıllara ilk olarak "Gidiyor, sakatlanmamak için oynamıyor" senaryosunu getirdi.

ARTIK AYRILIĞA SICAK

Arda Güler'in Real Madrid'in yolunu tuttuğu sezon yönetime "Siz nasıl uygun görürseniz öyle davranacağım" jestini yapan milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi hedeflerinin bitmesi nedeniyle de ayrılığa sıcak.

'KAL' DİYECEK EN BÜYÜK GÜCÜNÜ KAYBETTİ

Sarı-lacivertli yönetim, oyuncuyu bırakmak istemiyor ancak büyük hedefe veda edildiği için de 24 yaşındaki yıldıza 'kal' diyecek en büyük gücünü kaybetti.



SOL BEKE DE AĞIRLIK VERMEK ZORUNDA

Henüz orta saha transferini yapamayan Fenerbahçe, Ferdi'nin ayrılığı sonrası ise sol bek takviyesine de ağırlık vermek zorunda.  

 
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