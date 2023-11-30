Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci hafta tamamlandı

ıUEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci hafta maçları bugün 4 farklı grupta oynanan 8 karşılaşma ile sona erdi.



A Grubu'nda yer alan Galatasaray, sahasında ağırladığı Manchester United'a karşı 3-1 geriye düşmesine rağmen 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 29 ile 69'uncu dakikada Hakim Ziyech ve 71'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. İngiliz ekibinin golleri ise 11'inci dakikada Alejandro Garnacho, 18'inci dakikada Bruno Fernandes ve 55'inci dakikada Scott McTominay attı. Bu mücadelenin ardından Galatasaray 5 puana yükselirken, Manchester United ise 4 puana ulaştı.



Grubun diğer karşılaşmasında Bayern Münih konuk ettiği Kopenhag ile 0-0 berabere kaldı. Golsüz eşitlikle sona eren maçın ardından daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Bayern Münih puanını 13 yaparken, Kopenhag 5 puan ile 2'nci sıradaki yerini korudu. Grupta son hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.



INTER İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ



D Grubu'nda Inter, deplasmanda Benfica'ya karşı ilk yarıda 3-0 geri düştüğü maçta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekip Joao Mario'nun 34 dakikada yaptığı hat-trick ile 3-0 öne geçti. İkinci yarıya iyi başlayan Inter, Marko Arnavutovic, Davide Frattesi ve Alexis Sanchez ile cevap verdi ve mücadele 3-3 sona erdi. Portekiz ekibi aldığı 1 puanın ardından grupta ilk kez puanla tanışırken, daha önce gruptan çıkmaya hak kazanan Inter ise puanını 11 yaptı.



Şampiyonlar Ligi'nde bu gece alınan sonuçlar şu şekilde:



Galatasaray - Manchester United: 3-3



Bayern Münih - Kopenhag: 0-0



Sevilla - PSV Eindhoven: 2-3



Arsenal - Lens: 6-0



Real Madrid - Napoli: 4-2



Sporting Braga - Union Berlin: 1-1



Real Sociedad - Salzburg: 0-0



Benfica - Inter: 3-3





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