Şampiyon Napoli, Monza'ya diş geçiremedi

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Raffaele Palladino'nun ekibi Monza ile Luciano Spalletti'nin yönetimindeki Napoli karşı karşıya geldi.
U-Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Monza 2-0 kazanırken golleri 18. dakikada Dany Mota ve 54. dakikada Andrea Petagna kaydetti.
Ligde şampiyonluğu ilan Napoli bu sonucun ardından 83 puanda kalırken, Monza 49 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli evinde Inter'i ağırlarken, Monza deplasmanda Sassuolo'ya konuk olacak.
U-Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Monza 2-0 kazanırken golleri 18. dakikada Dany Mota ve 54. dakikada Andrea Petagna kaydetti.
Ligde şampiyonluğu ilan Napoli bu sonucun ardından 83 puanda kalırken, Monza 49 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli evinde Inter'i ağırlarken, Monza deplasmanda Sassuolo'ya konuk olacak.