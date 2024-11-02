Sami Uğurlu'dan Beşiktaş'a karşı bir ilk!

Beşiktaş'a rakip olduğu dört Süper Lig maçını da kazanan Sami Uğurlu, lig tarihinde siyah-beyazlıları üst üste dört kez mağlup eden ilk teknik direktör oldu

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sami Uğurlu'dan Beşiktaş'a karşı bir ilk!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2024 21:08
Son güncelleme 02 Kasım 2024 21:13
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 mağlup oldu.

Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu bir ilki başardı.

Beşiktaş'a rakip olduğu dört Süper Lig maçını da kazanan Sami Uğurlu, lig tarihinde siyah-beyazlıları üst üste dört kez mağlup eden ilk teknik direktör oldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery