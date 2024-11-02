Sami Uğurlu'dan Beşiktaş'a karşı bir ilk!

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 mağlup oldu.
Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu bir ilki başardı.
Beşiktaş'a rakip olduğu dört Süper Lig maçını da kazanan Sami Uğurlu, lig tarihinde siyah-beyazlıları üst üste dört kez mağlup eden ilk teknik direktör oldu.
Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu bir ilki başardı.
Beşiktaş'a rakip olduğu dört Süper Lig maçını da kazanan Sami Uğurlu, lig tarihinde siyah-beyazlıları üst üste dört kez mağlup eden ilk teknik direktör oldu.