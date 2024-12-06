Samet Aybaba: "Kaan Şakul'un yalan ağzına yuva yapmış"

Beşiktaş'ta görevden ayrılan Samet Aybaba, yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul'un açıklamalarına yanıt verdi.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Samet Aybaba: 'Kaan Şakul'un yalan ağzına yuva yapmış'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Aralık 2024 11:56
Son güncelleme 06 Aralık 2024 12:10
Beşiktaş'ta görevden ayrılan Samet Aybaba, yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul'un açıklamalarına yanıt verdi.

Kaan Şakul'u yalan söylemekle itham eden Aybaba'nın açıklaması şu şekilde;

"Haysiyetli insan, bir süre oturur, düşünür. Kombinesini almış da, kapalıya dönecekmiş. Hala şov, reklam peşinde. Söylediği 5 kelimenin 4'ü yalan. Birisi de doğru değil, yarım. Bana çift prim yatıran kendisi, yarısının nereye ödendiğini en iyi bilen de kendisi.

'AMACI BEN PARACI GÖSTERMEK'

Yok hoca görmüş de, rahatsız olmuş da. Tiyatroculuk yapıyor. Amacı beni paracı göstermek. Bu kadar yalana cevap yetiştirmek, mümkün değil. Belge diye kime yazdığı ne olduğu belli olmayan üç tane üzeri çizili Whatsapp resmi...

Arkasından sosyal medya trolleri 'oooo Kaan bey belgeler ile konuştu' Düzen bu. Artık mümkün olduğunca bu seviyeye inerek cevap vermeyeceğim.

'YALAN AĞZINA YUVA YAPMIŞ'

Ben söyleyeceklerimi söyledim, bir kelimesinden tereddütüm yok, hepsinin sonuna kadar arkasındayım.

Gerekli BJK kurulları ile de bildiklerimi belgeleri ile paylaşıyorum.

Anadolu'da güzel bir söz var.
Yalan, bunların ağzında yuva yapmış...'

KAAN ŞAKUL'UN AÇIKLAMALARINA TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery