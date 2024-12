Kaan Şakul: 'Mektubu yırttı attı'

Biz transfer dönemi başlamadan önce Gedson ve Zaynutdinov için teklif aldık. 22.5 milyon euro Gedson'a, 10 milyon euro Zaynutdinov'a istedik. Zenit'in başkan yardımcısı İstanbul'a geldi. Toplam 27.5 milyon euro'ya anlaştık. Türkiye'den bir haber çıkıyor, Haberde Gedson'un %50 bonservisi Benfica'da olduğu için Gedson'u 5 milyon euro'ya verecekmişiz. Adam bunu ciddiye aldı, 2 gün kala transfer yattı."



AYBABA, MULEKA'YA 'HOCA SENİ 40 MAÇ OYNATACAK' DEMİŞ"



"Hoca 'Muleka'yı düşünmüyorum' demiş. Arabistan'dan bir kulüple 750 bin euro kiralama + 3.25 milyon Euro ligde kalırlarsa satın alınacak opsiyonuyla anlaşıyoruz. Muleka, Arabistan'a gitmek için yalvarmış. Galiba 2.5 katı kadar fazla kazanacakmış orada. Hoca da istemiyordu. Anlaşmayı da total 4'e tamamladık, her şey tamam. Bir gün kala vazgeçti. Mesaj attım dönmüyor, en son amcası mesaj attı. Beşiktaş'tan üst düzey bir yönetici aramış, hoca seni 40 maç oynatacak, seni çok seviyor, sakın Suudi Arabistan'a gitme demiş. Anlaşma bu şekilde iptal oldu. Sonrasında zaman geçiyor, hoca Muleka'ya kendisini istemediğini iletiyor ve Muleka bu sefer 4 yerine 2.5'a gidiyor Arabistan'a. En son zaman geçti, bunu size kim söyledi dedik menajerine, Samet Aybaba dedi."



"BİR BİLGİNİZ VAR MI?"



"Bugün yoğun bir şekilde Benfica'dan Joao Mario haberleri çıktı. Gio ve Brad'in haberi yok. Bir bilginiz var mı?"



"TRANSFER İPTAL OLDU"



"Zenit, Bakhtiyor Zaynutdinov'u ısrarla istedi, 7.5 milyon euro kazanacaktık ama Bakhtiyor 'Kesinlikle Rusya'ya gitmek istemiyorum, hocaya kendimi kanıtlamak istiyorum' dedi ve transfer iptal oldu."



"İYİ PARAYA SATARIZ DEDİ"



"Yüksek bonservis nedeniyle alamadığımız bir oyuncu yerine Can Keleş'e yöneldik. Hoca oraya yerli birisini istedi. Hoca, Can Keleş için 'Yaşı genç, Avusturya pasaportu var, ben onunla iyi anlaşırım, zamanla oynar ve iyi paraya satarız' dedi."



"NASIL BAKACAKSIN O ÇOCUKLARIN SURATINA!"



"Samet Aybaba, 'Kaan Şakul giderse gelirim' demiş. Takımdaki oyunculara bu sözleri söyledikten sonra nasıl geleceksin ağabey? Nasıl bakacaksın o çocukların suratına!"



"RAPOR OLUMLU GELİNCE TRANSFERİ BİTİRDİK"

"Gio hoca, 'Ndour, Musrati'yi tamamlar. Uygun olur' dedi. Hüseyin Yücel yine de dışarıdan rapor hazırlatmış. O rapor da olumlu gelince transferi bitirdik."