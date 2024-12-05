Kaan Şakul: 'Mektubu yırttı attı'

Beşiktaş'ta genel sekreterlik ve vekil saymanlık görevlerini bırakan Kaan Şakul, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.
"KARARIM KESİN"
"Özellikle Galatasaray maçından sonra başlayan süreç ve sağlık sorunlarından dolayı "Ben yorulmaya başladım dediği" bir süreç var. Aslında Hüseyin Yücel ile ikna ettik ancak Göztepe maçına kadar. O maçtan sonra Hüseyin Yücel ile beni çağırarak "Kararım kesin." dedi. Başkanın mayıs ayına kadar kalması için çaba sarf ettik."
"MEKTUBU YIRTTI ATTI"
"Bana yapılan saldırılar nedeniyle istifa etmek istedim. Tüm yönetim kalmamı istedi ancak Hüseyin Başkana istifa mektubumu verdim. Hüseyin Başkan 'Kaan ağabey sensiz yürüyemem, bu gemiyi beraber limana yanaştıralım' dedi. Mektubu yırttı attı."
"WHATSAPP ARAMASIYLA HABER VERDİ"
"Maccabi maçından sonraki gün öğlen Hasan Arat beni aradı ve 'hakkını helal et kardeşim ben ayrılıyorum' dedi kapattı. Acayip şaşırdım çünkü hepimiz beraberiz demiştik. Sonra yönetim kuruluna da WhatsApp aramasıyla haber verdi ve akşam açıklama yaparak ayrıldı."
"ADAMLAR ÇOK SİSTEMATİK"
"Başkanla Nisan ayında Londra'ya gittik. Arsenal, Fulham, Chelsea gibi kulüpleri gezdik. Adamlar çok sistematik. Her oyuncuyla ilgili detaylı analizler, mali raporlar sunuluyor."
"BİZE A4 KAĞIDINDA GELİYOR"
"Bu arada Samet Ağabeyden başkana 2024-25 sezonu için transfer raporu gelmiş. Başkan 'İnsanlar klasör klasör sunum yapıyor, bize A4 kağıdında geliyor. Hiçbir analiz yok, pahalı oyuncular.' vs. dedi. Bence başkanın orada bu işin böyle olamayacağı fikri oluştu.''
"FRIEDEL İLE BEN GÖRÜŞTÜM"
"Başkan, sportif direktör arayışına girdiğini söyledi bize. İlk görüşülen isim Devin Özek. Başkan onunla anlaşmak üzere fakat bir şekilde olmadı. Devin Özek haberleri çıkmaya başladı, ne hikmetse hemen kötülenmeye başladı. Sonra o iş olmadı. Yönetim Kurulu'ndan bir arkadaş 'Sportif Direktör arıyorsunuz, Brad Friedel varmış. Bir menajer arkadaş önerdi, onunla görüşebilirsin Kaan' dedi. Onunla da ben görüştüm. Başkana da bunu ilettim. O hafta 5-6 kişiyle görüşüldü. Başkan, Brad Friedel ile görüştü. Başkan 'Bizim sportif direktör ünvanıyla almamız zor. Yönetim kuruluna danışman olarak benzer görevleri kabul eder misin' dedi. Friedel de kabul etti.."
"MESAJIMA GERİ DÖNMEDİ"
"Samet Aybaba, Nisan ayında genç oyunculara zam yapmak istediğini başkana söylüyor. Başkan da kabul ediyor. Samet Aybaba, oyuncu listesini bana atıyor. Fakat listede bir tane A takım oyuncusu da var. Maaşında acayip bir artış var ve daha 2 yıllık kontratı var. Onu da 1 yıl daha uzatıyoruz. Samet Ağabey'e 'Genç oyuncularda sorun yok ama bu arkadaşımız daha sakatlıktan yeni çıkmış. Niye yükümlülüğümüzü 4 katına çıkarıyoruz. Ben bu anlamda olumsuzum' dedim. Mesajıma geri dönmedi. Ertesi sabah kameraları çağırıp, oyuncuya imza attırdı."
"SAMET AYBABA TEPKİ GÖSTERİYOR"
"Başkan, 2. başkana Worrall için teklif yapın diyor. Hüseyin Yücel, Ümraniye'deki profesyonele teklifi yapmasını söylüyor. Dijital ortamda Samet Aybaba'nın imzası kaldığı için onun imzasıyla gidiyor. Samet Aybaba sonra buna tepki gösteriyor. Başkan konu nedir öğreniyor. Sonra o teklifi iptal ettiriyor."
"ÇIKIP BUNUNLA SUÇLUYORSUN"
"Bir kulübün başkanıyla, 2. başkanı neden imza yetkisi olmayan birinin imzasını kullanmaya ihtiyaç duysun. Ben bunu anlamıyorum. Sen Beşiktaş'a bu kadar emek veriyorsun. Çıkıp bununla suçluyorsun."
"DÜNYA KADAR İNSANA YETKİ VERMİŞSİN"
"Samet Aybaba, dünya kadar insana yetki vermişsin. Genel menajerlik yetki mektupları. Bunları ben sonra öğreniyorum, başkan söyledi. Hepsini iptal ettirdim. Aybaba'nın imza yetkisi bile yok, futbolcuya direkt ulaşma şansımız varken araya aracı sokmuş.''
"27.5 MİLYON EURO'YA ANLAŞMIŞTIK"
Biz transfer dönemi başlamadan önce Gedson ve Zaynutdinov için teklif aldık. 22.5 milyon euro Gedson'a, 10 milyon euro Zaynutdinov'a istedik. Zenit'in başkan yardımcısı İstanbul'a geldi. Toplam 27.5 milyon euro'ya anlaştık. Türkiye'den bir haber çıkıyor, Haberde Gedson'un %50 bonservisi Benfica'da olduğu için Gedson'u 5 milyon euro'ya verecekmişiz. Adam bunu ciddiye aldı, 2 gün kala transfer yattı."
AYBABA, MULEKA'YA 'HOCA SENİ 40 MAÇ OYNATACAK' DEMİŞ"
"Hoca 'Muleka'yı düşünmüyorum' demiş. Arabistan'dan bir kulüple 750 bin euro kiralama + 3.25 milyon Euro ligde kalırlarsa satın alınacak opsiyonuyla anlaşıyoruz. Muleka, Arabistan'a gitmek için yalvarmış. Galiba 2.5 katı kadar fazla kazanacakmış orada. Hoca da istemiyordu. Anlaşmayı da total 4'e tamamladık, her şey tamam. Bir gün kala vazgeçti. Mesaj attım dönmüyor, en son amcası mesaj attı. Beşiktaş'tan üst düzey bir yönetici aramış, hoca seni 40 maç oynatacak, seni çok seviyor, sakın Suudi Arabistan'a gitme demiş. Anlaşma bu şekilde iptal oldu. Sonrasında zaman geçiyor, hoca Muleka'ya kendisini istemediğini iletiyor ve Muleka bu sefer 4 yerine 2.5'a gidiyor Arabistan'a. En son zaman geçti, bunu size kim söyledi dedik menajerine, Samet Aybaba dedi."
"BİR BİLGİNİZ VAR MI?"
"Bugün yoğun bir şekilde Benfica'dan Joao Mario haberleri çıktı. Gio ve Brad'in haberi yok. Bir bilginiz var mı?"
"TRANSFER İPTAL OLDU"
"Zenit, Bakhtiyor Zaynutdinov'u ısrarla istedi, 7.5 milyon euro kazanacaktık ama Bakhtiyor 'Kesinlikle Rusya'ya gitmek istemiyorum, hocaya kendimi kanıtlamak istiyorum' dedi ve transfer iptal oldu."
"İYİ PARAYA SATARIZ DEDİ"
"Yüksek bonservis nedeniyle alamadığımız bir oyuncu yerine Can Keleş'e yöneldik. Hoca oraya yerli birisini istedi. Hoca, Can Keleş için 'Yaşı genç, Avusturya pasaportu var, ben onunla iyi anlaşırım, zamanla oynar ve iyi paraya satarız' dedi."
"NASIL BAKACAKSIN O ÇOCUKLARIN SURATINA!"
"Samet Aybaba, 'Kaan Şakul giderse gelirim' demiş. Takımdaki oyunculara bu sözleri söyledikten sonra nasıl geleceksin ağabey? Nasıl bakacaksın o çocukların suratına!"
"RAPOR OLUMLU GELİNCE TRANSFERİ BİTİRDİK"
"KARARIM KESİN"
"Özellikle Galatasaray maçından sonra başlayan süreç ve sağlık sorunlarından dolayı "Ben yorulmaya başladım dediği" bir süreç var. Aslında Hüseyin Yücel ile ikna ettik ancak Göztepe maçına kadar. O maçtan sonra Hüseyin Yücel ile beni çağırarak "Kararım kesin." dedi. Başkanın mayıs ayına kadar kalması için çaba sarf ettik."
"MEKTUBU YIRTTI ATTI"
"Bana yapılan saldırılar nedeniyle istifa etmek istedim. Tüm yönetim kalmamı istedi ancak Hüseyin Başkana istifa mektubumu verdim. Hüseyin Başkan 'Kaan ağabey sensiz yürüyemem, bu gemiyi beraber limana yanaştıralım' dedi. Mektubu yırttı attı."
"WHATSAPP ARAMASIYLA HABER VERDİ"
"Maccabi maçından sonraki gün öğlen Hasan Arat beni aradı ve 'hakkını helal et kardeşim ben ayrılıyorum' dedi kapattı. Acayip şaşırdım çünkü hepimiz beraberiz demiştik. Sonra yönetim kuruluna da WhatsApp aramasıyla haber verdi ve akşam açıklama yaparak ayrıldı."
"ADAMLAR ÇOK SİSTEMATİK"
"Başkanla Nisan ayında Londra'ya gittik. Arsenal, Fulham, Chelsea gibi kulüpleri gezdik. Adamlar çok sistematik. Her oyuncuyla ilgili detaylı analizler, mali raporlar sunuluyor."
"BİZE A4 KAĞIDINDA GELİYOR"
"Bu arada Samet Ağabeyden başkana 2024-25 sezonu için transfer raporu gelmiş. Başkan 'İnsanlar klasör klasör sunum yapıyor, bize A4 kağıdında geliyor. Hiçbir analiz yok, pahalı oyuncular.' vs. dedi. Bence başkanın orada bu işin böyle olamayacağı fikri oluştu.''
"FRIEDEL İLE BEN GÖRÜŞTÜM"
"Başkan, sportif direktör arayışına girdiğini söyledi bize. İlk görüşülen isim Devin Özek. Başkan onunla anlaşmak üzere fakat bir şekilde olmadı. Devin Özek haberleri çıkmaya başladı, ne hikmetse hemen kötülenmeye başladı. Sonra o iş olmadı. Yönetim Kurulu'ndan bir arkadaş 'Sportif Direktör arıyorsunuz, Brad Friedel varmış. Bir menajer arkadaş önerdi, onunla görüşebilirsin Kaan' dedi. Onunla da ben görüştüm. Başkana da bunu ilettim. O hafta 5-6 kişiyle görüşüldü. Başkan, Brad Friedel ile görüştü. Başkan 'Bizim sportif direktör ünvanıyla almamız zor. Yönetim kuruluna danışman olarak benzer görevleri kabul eder misin' dedi. Friedel de kabul etti.."
"MESAJIMA GERİ DÖNMEDİ"
"Samet Aybaba, Nisan ayında genç oyunculara zam yapmak istediğini başkana söylüyor. Başkan da kabul ediyor. Samet Aybaba, oyuncu listesini bana atıyor. Fakat listede bir tane A takım oyuncusu da var. Maaşında acayip bir artış var ve daha 2 yıllık kontratı var. Onu da 1 yıl daha uzatıyoruz. Samet Ağabey'e 'Genç oyuncularda sorun yok ama bu arkadaşımız daha sakatlıktan yeni çıkmış. Niye yükümlülüğümüzü 4 katına çıkarıyoruz. Ben bu anlamda olumsuzum' dedim. Mesajıma geri dönmedi. Ertesi sabah kameraları çağırıp, oyuncuya imza attırdı."
"SAMET AYBABA TEPKİ GÖSTERİYOR"
"Başkan, 2. başkana Worrall için teklif yapın diyor. Hüseyin Yücel, Ümraniye'deki profesyonele teklifi yapmasını söylüyor. Dijital ortamda Samet Aybaba'nın imzası kaldığı için onun imzasıyla gidiyor. Samet Aybaba sonra buna tepki gösteriyor. Başkan konu nedir öğreniyor. Sonra o teklifi iptal ettiriyor."
"ÇIKIP BUNUNLA SUÇLUYORSUN"
"Bir kulübün başkanıyla, 2. başkanı neden imza yetkisi olmayan birinin imzasını kullanmaya ihtiyaç duysun. Ben bunu anlamıyorum. Sen Beşiktaş'a bu kadar emek veriyorsun. Çıkıp bununla suçluyorsun."
"DÜNYA KADAR İNSANA YETKİ VERMİŞSİN"
"Samet Aybaba, dünya kadar insana yetki vermişsin. Genel menajerlik yetki mektupları. Bunları ben sonra öğreniyorum, başkan söyledi. Hepsini iptal ettirdim. Aybaba'nın imza yetkisi bile yok, futbolcuya direkt ulaşma şansımız varken araya aracı sokmuş.''
"27.5 MİLYON EURO'YA ANLAŞMIŞTIK"
Biz transfer dönemi başlamadan önce Gedson ve Zaynutdinov için teklif aldık. 22.5 milyon euro Gedson'a, 10 milyon euro Zaynutdinov'a istedik. Zenit'in başkan yardımcısı İstanbul'a geldi. Toplam 27.5 milyon euro'ya anlaştık. Türkiye'den bir haber çıkıyor, Haberde Gedson'un %50 bonservisi Benfica'da olduğu için Gedson'u 5 milyon euro'ya verecekmişiz. Adam bunu ciddiye aldı, 2 gün kala transfer yattı."
AYBABA, MULEKA'YA 'HOCA SENİ 40 MAÇ OYNATACAK' DEMİŞ"
"Hoca 'Muleka'yı düşünmüyorum' demiş. Arabistan'dan bir kulüple 750 bin euro kiralama + 3.25 milyon Euro ligde kalırlarsa satın alınacak opsiyonuyla anlaşıyoruz. Muleka, Arabistan'a gitmek için yalvarmış. Galiba 2.5 katı kadar fazla kazanacakmış orada. Hoca da istemiyordu. Anlaşmayı da total 4'e tamamladık, her şey tamam. Bir gün kala vazgeçti. Mesaj attım dönmüyor, en son amcası mesaj attı. Beşiktaş'tan üst düzey bir yönetici aramış, hoca seni 40 maç oynatacak, seni çok seviyor, sakın Suudi Arabistan'a gitme demiş. Anlaşma bu şekilde iptal oldu. Sonrasında zaman geçiyor, hoca Muleka'ya kendisini istemediğini iletiyor ve Muleka bu sefer 4 yerine 2.5'a gidiyor Arabistan'a. En son zaman geçti, bunu size kim söyledi dedik menajerine, Samet Aybaba dedi."
"BİR BİLGİNİZ VAR MI?"
"Bugün yoğun bir şekilde Benfica'dan Joao Mario haberleri çıktı. Gio ve Brad'in haberi yok. Bir bilginiz var mı?"
"TRANSFER İPTAL OLDU"
"Zenit, Bakhtiyor Zaynutdinov'u ısrarla istedi, 7.5 milyon euro kazanacaktık ama Bakhtiyor 'Kesinlikle Rusya'ya gitmek istemiyorum, hocaya kendimi kanıtlamak istiyorum' dedi ve transfer iptal oldu."
"İYİ PARAYA SATARIZ DEDİ"
"Yüksek bonservis nedeniyle alamadığımız bir oyuncu yerine Can Keleş'e yöneldik. Hoca oraya yerli birisini istedi. Hoca, Can Keleş için 'Yaşı genç, Avusturya pasaportu var, ben onunla iyi anlaşırım, zamanla oynar ve iyi paraya satarız' dedi."
"NASIL BAKACAKSIN O ÇOCUKLARIN SURATINA!"
"Samet Aybaba, 'Kaan Şakul giderse gelirim' demiş. Takımdaki oyunculara bu sözleri söyledikten sonra nasıl geleceksin ağabey? Nasıl bakacaksın o çocukların suratına!"
"RAPOR OLUMLU GELİNCE TRANSFERİ BİTİRDİK"
"Gio hoca, 'Ndour, Musrati'yi tamamlar. Uygun olur' dedi. Hüseyin Yücel yine de dışarıdan rapor hazırlatmış. O rapor da olumlu gelince transferi bitirdik."