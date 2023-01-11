Samet Akaydın için teşekkür mesajı

Adana Demirspor, Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydın için teşekkür mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samet Akaydın için teşekkür mesajı
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11 Ocak 2023 19:42
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fenerbahçe'nin 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı Samet Akaydın için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medyasından, Samet Akaydın için hazırlanan görüntüyle yapılan açıklamada, "Yaşanılan, yaşatılan her an iz bırakır; Bize bıraktığın her güzel anı, emek ve mücadele için teşekkürler. Yolun açık olsun." denildi.

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