Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fenerbahçe'nin 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı Samet Akaydın için teşekkür mesajı yayımladı.



Kulübün sosyal medyasından, Samet Akaydın için hazırlanan görüntüyle yapılan açıklamada, "Yaşanılan, yaşatılan her an iz bırakır; Bize bıraktığın her güzel anı, emek ve mücadele için teşekkürler. Yolun açık olsun." denildi.





