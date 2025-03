Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu: 'Heyecan dolu koşu deneyimi sunucaz'

Gökçeada Ultra Trail, bu sene ikinci kez 30-31 Mayıs tarihlerinde koşulacak. Doğa ve tarih tutkunlarına ev sahipliği yapacak organizasyon, Uluslararası Patika Koşusu Birliği (ITRA), patika koşusu yönetmeliğine uygun şekilde düzenlenecek. 5K, 11K, 33K, 44K'lık parkurlardaki yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu destekleriyle gerçekleşecek.



4 ayrı parkuru ile katılımcılara benzersiz bir yarış imkanı sunan Gökçeada Ultra Trail, yeni başlayandan profesyonel koşucuları Türkiye'de güneşin en son battığı nokta olan Gökçeada'da buluşturacak.



'SALOMON, KOŞU SPORLARINDA TERCİH EDİLEN BİR MARKA HALİNE GELDİ'



Gökçeada Ultra Trail'in bu sene ikinci kez 30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleşeceğini hatırlatan Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, "Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Gökçeada'nın ev sahipliği yaptığı bu organizasyon, katılımcılara yine heyecan dolu koşu deneyimi sunacak. 1947'de Fransa- Annecy'de kurulan Salomon, her zaman açık hava sporlarına olan tutkusuyla hareket etti. Kış sporlarıyla başladığı yolda daha sonra teknoloji yatırımları ile performans ürünleri yelpazesini genişleterek koşu sporlarında da tercih edilen bir marka haline geldi" dedi.



'BİZİM İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HER ZAMAN ÇOK ÖNEMLİ'



Atilla Kuduoğlu, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her zaman koşu sporuyla ilgilenenleri desteklediklerini ifade ederek, "Bu desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Ülkemizde 10 yıldır devam eden kendi koşu grubumuz ile bir markanın en uzun soluklu ve sürekli koşu takımına sahibiz. Bizim için sürdürülebilirlik her zaman çok önemli oldu. Takımımız içerisinde farklı meslek gruplarından koşuya gönül vermiş kişilerle her hafta sonu yaptığımız antrenmanlarla onların profesyonel olarak yarışlara hazırlanması ve başarılar elde etmesine katkı sağlamaktan dolayı gurur duyuyoruz" diye konuştu.



'TURİZM VE SPOR ALANINDA ETKİLEŞİMİ ARTIRACAĞINA İNANIYORUZ'



Bu sene Cappadocia Ultra Trail'de 10'uncu ana sponsorluk yılını kutlayacaklarını belirten Atilla Kuduoğlu, "Çeşme Maratonu ana sponsorluğumuz ile de yol koşusu alanlarında yer almaya ve desteklemeye devam ediyoruz. 80'e yakın ülkeden katılımın olduğu bu büyük organizasyonlarda her milletten koşucuyu ülkemizde ağırlıyoruz. Spor turizmi açısından yarattığı katma değerlerden dolayı da ayrıca gururluyuz. Bu sene ikincisi düzenlenen Gökçeada Ultra Trail'in de yıllar içerisinde geniş kitlelere ulaşarak turizm ve spor alanında etkileşimi artıracağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.