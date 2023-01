Salih Uçan: 'Her maça eksik çıkıyoruz!'

Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Salih Uçan, Kayserispor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.



Mücadelede Beşiktaş'ın ikinci golünü atan 28 yaşındaki futbolcu, "Her maça eksik kadroyla çıkıyoruz, sakatlık cezalar oluyor. Kolay değil her maç. Kayserispor, Çağdaş Hoca ile iyi futbol oynayan bir takım. Bugün de zemin kötüydü. Bu zeminde pas yapmak, topu yere indirmek kolay olmuyor. Uzun top oynuyorsun, sekenleri almaya çalışıyorsun. İyi bir galibiyet serisi yakaladık. Alanya'ya karşı evimizde kolay bir maç olmayacak haftaya." diye konuştu.



Salih sözlerini, "Deplasmandaki maçlarda biraz fazla puan kaybettik. Bugün deplasmanda kazandık. Kendi evimizde zaten iyi oynuyoruz. Şampiyonluğa giden yolda her maç zor, deplasmanlar daha zor. Maç kazanmak kolay değil. Her maça tek tek bakıyoruz. Kupadan elendik, üzüldük. Zor şartlar altındaydı. O zeminlerde futbol oynamak hiç kolay değil. Bu tarz maçlarda iyi mücadele edip skoru bulmak önemli. İnşallah böyle kazanmaya devam ederiz." ifadeleriyle tamamladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ