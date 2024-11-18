Sakatlanan Szymanski'nin son durumu belli oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden Sebastian Szymanski, milli takımda sakatlık geçirmişti.
UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya'nın Portekiz ile oynayacağı müsabaka öncesi ısınma hareketleri sırasında talihsiz bir sakatlık geçiren Szymanski, maçın kadrosundan çıkarılmıştı.
SON DURUMU BELLİ OLDU!
Fenerbahçelileri endişelendiren bu gelişme sonrası Polonyalı yıldızın durumu netleşti.
Milliyet Gazetesi, kasığında ağrı hisseden Szymanski'nin tedbir amaçlı oynatılmadığını ve yapılan tetkiklerde oyuncuda ciddi bir sakatlığa rastlanmadığını yazdı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkıp 1576 dakika süre alan Szymanski 1 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.
UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya'nın Portekiz ile oynayacağı müsabaka öncesi ısınma hareketleri sırasında talihsiz bir sakatlık geçiren Szymanski, maçın kadrosundan çıkarılmıştı.
SON DURUMU BELLİ OLDU!
Fenerbahçelileri endişelendiren bu gelişme sonrası Polonyalı yıldızın durumu netleşti.
Milliyet Gazetesi, kasığında ağrı hisseden Szymanski'nin tedbir amaçlı oynatılmadığını ve yapılan tetkiklerde oyuncuda ciddi bir sakatlığa rastlanmadığını yazdı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkıp 1576 dakika süre alan Szymanski 1 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.