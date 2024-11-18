Sakatlanan Szymanski'nin son durumu belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, Polonya Milli Takımı'nın Portekiz'le oynayacağı maç öncesi sakatlanmış ve kadrodan çıkarılmıştı. Fenerbahçelileri endişelendiren gelişme sonrası Szymanski'nin durumu belli oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sakatlanan Szymanski'nin son durumu belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Kasım 2024 09:44
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden Sebastian Szymanski, milli takımda sakatlık geçirmişti.

UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya'nın Portekiz ile oynayacağı müsabaka öncesi ısınma hareketleri sırasında talihsiz bir sakatlık geçiren Szymanski, maçın kadrosundan çıkarılmıştı.

SON DURUMU BELLİ OLDU!

Fenerbahçelileri endişelendiren bu gelişme sonrası Polonyalı yıldızın durumu netleşti.

Milliyet Gazetesi, kasığında ağrı hisseden Szymanski'nin tedbir amaçlı oynatılmadığını ve yapılan tetkiklerde oyuncuda ciddi bir sakatlığa rastlanmadığını yazdı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkıp 1576 dakika süre alan Szymanski 1 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery