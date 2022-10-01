Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor, i Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.



Karşılaşmada gol perdesini 31. dakikada Yeni Malatyasporlu Jospin Nshimirimana açtı. Sakaryaspor'a galibiyeti getiren goller ise 43 ve 45+1. dakikalarda Kabongo Kasongo ve 71. dakikada Ümit Kurt'tan geldi.



Öte yandan Yeni Malatyaspor'da Rahman Buğra Çağıran, 69. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



3-1'lik skorla ligde 4. galibiyetini alan Sakaryaspor, puanını 12'ye yükselterek 2. sıraya yerleşti. Ligde galibiyeti olmayan Yeni Malatyaspor ise 3 puanla 17. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Sakaryaspor deplasmanda Bodrumspor'la karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Erzurumspor FK'yı konuk edecek.













SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ