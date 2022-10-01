Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor, i Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.
Karşılaşmada gol perdesini 31. dakikada Yeni Malatyasporlu Jospin Nshimirimana açtı. Sakaryaspor'a galibiyeti getiren goller ise 43 ve 45+1. dakikalarda Kabongo Kasongo ve 71. dakikada Ümit Kurt'tan geldi.
Öte yandan Yeni Malatyaspor'da Rahman Buğra Çağıran, 69. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
3-1'lik skorla ligde 4. galibiyetini alan Sakaryaspor, puanını 12'ye yükselterek 2. sıraya yerleşti. Ligde galibiyeti olmayan Yeni Malatyaspor ise 3 puanla 17. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Sakaryaspor deplasmanda Bodrumspor'la karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Erzurumspor FK'yı konuk edecek.
Karşılaşmada gol perdesini 31. dakikada Yeni Malatyasporlu Jospin Nshimirimana açtı. Sakaryaspor'a galibiyeti getiren goller ise 43 ve 45+1. dakikalarda Kabongo Kasongo ve 71. dakikada Ümit Kurt'tan geldi.
Öte yandan Yeni Malatyaspor'da Rahman Buğra Çağıran, 69. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
3-1'lik skorla ligde 4. galibiyetini alan Sakaryaspor, puanını 12'ye yükselterek 2. sıraya yerleşti. Ligde galibiyeti olmayan Yeni Malatyaspor ise 3 puanla 17. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Sakaryaspor deplasmanda Bodrumspor'la karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Erzurumspor FK'yı konuk edecek.
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