Sakaryaspor evinde Yeni Malatyaspor'u yıktı

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Sakaryaspor evinde Yeni Malatyaspor'u yıktı
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01 Ekim 2022 18:04
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor, i Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Karşılaşmada gol perdesini 31. dakikada Yeni Malatyasporlu Jospin Nshimirimana açtı. Sakaryaspor'a galibiyeti getiren goller ise 43 ve 45+1. dakikalarda Kabongo Kasongo ve 71. dakikada Ümit Kurt'tan geldi. 

Öte yandan Yeni Malatyaspor'da Rahman Buğra Çağıran, 69. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

3-1'lik skorla ligde 4. galibiyetini alan Sakaryaspor,  puanını 12'ye yükselterek 2. sıraya yerleşti. Ligde galibiyeti olmayan Yeni Malatyaspor ise 3 puanla 17. sırada konumlandı. 

Gelecek hafta Sakaryaspor deplasmanda Bodrumspor'la karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Erzurumspor FK'yı konuk edecek.  

 

 

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