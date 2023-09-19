Sahte isimle oynadı, sözleşmesi feshedildi

Sahte adla oynadığı iddia edilen ABD'li futbolcu Matko Miljevic'in Montreal ile olan sözleşmesi feshedildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Sahte isimle oynadı, sözleşmesi feshedildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Eylül 2023 14:25
Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Montreal'de forma giyen Matko Miljevic'in sözleşmesi, sahte adla amatör bir takımda oynadığı iddiası nedeniyle feshedildi.

MLS'den yapılan açıklamada, lige zarar verme ve standart oyuncu sözleşme kurallarını ihlal etme gerekçeleriyle, 22 yaşındaki ABD'li futbolcu Miljevic'in kontratının feshedildiği bildirildi.

Kanada basınında son dönemlerde yer alan haberlerde, Miljevic'in Kanada'nın Quebec bölgesini temsil eden arkadaşına ait amatör bir takımda sahte adla 3 maçta 6 gole imza attığı, bir karşılaşmada ise rakibine yumruk attığı gerekçesiyle ligden süresiz ihraç edildiği yönünde iddialar yer almıştı. Montreal'in teknik direktörü Hernan Losada ise Miljevic hakkında kulüp ve ligin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Arjantin ekibi Argentinos'un altyapısında kariyerine başlayan ve 2021'de Montreal'e transfer olan Miljevic, bu sezon Kanada ekibinde 8 lig maçında sahada 124 dakika süre alabilmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery