Şahika Ercümen'den Türkiye rekoru!

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu, paletsiz ip destekli kategorisinden sonra çift palet kategorisinde de Türkiye rekoru kırdı.Yunanistan'ın Kalamata şehrinde düzenlenen ve 40 ülkeden 140 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde çift palet kategorisinde yarışlar yapıldı.Milli sporcu Şahika Ercümen, 3 dakika 27 saniyede 92 metre derinliğe ulaşarak, Türkiye rekoru kırdı. Daha önceki rekor 91 metre ile yine Ercümen'e aitti.Milli sporcu elde ettiği derece ile bronz madalyanın da sahibi oldu.Şahika Ercümen, dün de paletsiz ip destekli kategoride 82 metreye dalış yaparak Türkiye rekoru kırmıştı.Şahika Ercümen, şampiyonada iki Türkiye rekorunu kırmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek,ifadelerini kullandı.