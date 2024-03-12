Saddiq Bey sezonu kapattı

Atlanta Hawks, forveti Saddiq Bey'in sol çapraz bağındaki yırtık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Saddiq Bey sezonu kapattı
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12 Mart 2024 11:36
Atlanta Hawks, forveti Saddiq Bey'in sol çapraz bağındaki yırtık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Hawks forveti, Atlanta'nın Pazar gecesi New Orleans Pelicans'a mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanmıştı.

Atlanta, 24 yaşındaki oyuncuyu 2023'ün son takas gününde dört takımlı bir anlaşmanın parçası olarak Detroit Pistons'tan kadrosuna katmıştı.

Bu yaz sınırlı serbest oyuncu olacak olan Bey, bu sezon Atlanta formasıyla çıktığı 63 maçta 13,7 sayı ve 6,5 ribaund ortalamaları yakaladı.

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