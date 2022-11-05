Sabalenka ve Maria Sakkari 3'te 3 yaptı!

Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin 5. gününde Aryna Sabalenka ve Maria Sakkari korttan galibiyetle ayrıldı.



ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Worth kentinde düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasında Nancy Richey Grubu karşılaşmaları tamamlandı.



Belaruslu Aryna Sabalenka (7 numaralı seribaşı), ABD'li Jessica Pegula'yı (3) 6-3 ve 7-5 sona eren setlerle 2-0 yendi. İkinci galibiyetini alan Sabalenka, yarı finale yükseldi.



Yarı finali garantileyen Yunan tenisçi Maria Sakkari (5) ise bu yılın Wimbledon ve ABD Açık finalisti Tunuslu Ons Jabeur'ü (2), 6-2, 6-3'lük setlerle geçerek 3'te 3 yaptı.



Turnuvada yarın, Tracy Austin Grubu'nda Caroline Garcia-Daria Kasatkina ve Iga Swiatek-Coco Gauff maçları oynanacak.



Gruplarda ilk 2 sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. 2022 WTA Finalleri, 8 Kasım Salı günü TSİ sabaha karşı yapılacak final maçıyla sona erecek.



