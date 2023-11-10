Ryan Babel'den Burak Yılmaz'a destek!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ryan Babel, siyah beyazlı kulüpten ayrılan Burak Yılmaz'a destek verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ryan Babel'den Burak Yılmaz'a destek!
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10 Kasım 2023 16:35
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ryan Babel, Burak Yılmaz'a destek paylaşımı yaptı.

Ryan Babel yaptığı paylaşımda, "Yeni nesil teknik direktörler futbolu olumlu yönde değiştirecek. Burak Yılmaz daha güçlü ve daha akıllı dönecek inşallah." ifadelerini kullandı.

İŞTE BABEL'İN O PAYLAŞIMI!



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