Ryan Babel'den Burak Yılmaz'a destek!

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ryan Babel, Burak Yılmaz'a destek paylaşımı yaptı.
Ryan Babel yaptığı paylaşımda, "Yeni nesil teknik direktörler futbolu olumlu yönde değiştirecek. Burak Yılmaz daha güçlü ve daha akıllı dönecek inşallah." ifadelerini kullandı.
İŞTE BABEL'İN O PAYLAŞIMI!
Ryan Babel yaptığı paylaşımda, "Yeni nesil teknik direktörler futbolu olumlu yönde değiştirecek. Burak Yılmaz daha güçlü ve daha akıllı dönecek inşallah." ifadelerini kullandı.
İŞTE BABEL'İN O PAYLAŞIMI!
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