Serbest oyuncu konumundaki Russell Westbrook'un NBA'deki geleceği tek bir takıma bağlı olabilir. Eski MVP'ye şu anda yalnızca Sacramento Kings'in ilgi gösterdiği bildiriliyor.Dallas Hoops Journal'dan Ashish Mathur'un, Bleacher Report muhabiri Jake Fischer'a dayandırdığı habere göre Sacramento, Westbrook için değerlendirilen tek potansiyel adres konumunda. Fischer, Kings'in başka hamleler üzerinde çalışsa da Westbrook'un kariyerine devam etmesi halinde "en olası adresin Sacramento" olarak görüldüğünü ifade etti.Dokuz kez All-Star seçilen tecrübeli oyun kurucu, 2025-26 sezonu için Denver Nuggets'taki oyuncu opsiyonunu reddederek sınırsız serbest oyuncu olmuştu. Geçtiğimiz sezon 75 maçta 13.3 sayı, 6.1 asist ve 4.9 ribaund ortalamaları yakalayan Westbrook, play-off'larda ise 11.7 sayı ortalamasıyla katkı verdi. Çoğunlukla yedek kulübesinden sahaya çıktı.Sacramento'nun Westbrook ilgisi haftalardır sürüyor. Sactown Sports sunucusu Carmichael Dave, tarafların "bir süredir iletişim halinde olduğunu" ve anlaşma olasılığını "%80 Kings, %20 başka" şeklinde değerlendirmişti.Kings'in arka alan rotasyonu, Şubat ayında De'Aaron Fox'un San Antonio Spurs'e takas edilmesinin ardından ciddi değişim yaşadı. Bu süreçte Dennis Schröder kadroya katıldı ve Tyus Jones'un peşine düşüldü, ancak Jones Orlando Magic'e imza attı.Buna rağmen Fischer, Sacramento'nun veteran bir gard arayışı kapsamında Westbrook'un adının sürekli gündemde olduğunu vurguladı. Onun tecrübesi, liderlik özellikleri ve hücum üretimi, Domantas Sabonis, Zach LaVine ve DeMar DeRozan etrafında şekillenen kadroya denge sağlayabilir.Ancak fit soruları da mevcut. The Athletic'ten Sam Amick, Sactown Sports 1140'a yaptığı açıklamada Sacramento yönetiminin Westbrook'u değerli bulduğunu, ancak kalabalık guard rotasyonunun da farkında olduğunu belirtti.Kings, 2025 sezonunda yaşadığı son haftalardaki düşüş nedeniyle play-off'lara kalamamış ve kadroyu yeniden şekillendirme baskısı altına girmişti. Westbrook'un eklenmesi, takıma tecrübeli bir lider kazandırabilir ancak dakikaların dağılımını zorlaştırabilir.Şu an itibarıyla Sacramento, Westbrook'un NBA'e dönüşü için tek somut seçenek gibi görünüyor. Bu ilginin resmî bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceği ise Kings'in yaz planlamasını nasıl tamamlayacağına bağlı olacak.