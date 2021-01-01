"Russ, LeBron ve AD ile uyumsuzluğu yüzünden takas bloğunda" iddiası!

Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook'un, LeBron James ve Anthony Davis ile olan uyum sorunları nedeniyle takas bloğunda olduğu iddia edildi.



Bleacher Report'tan Jake Fischer son makalesinde, Lakers'ın Westbrook'u, LeBron ve Davis ile iyi uyum sağlayamaması nedeniyle göndermek için takım içinde takas görüşmeleri yapıldığını söyledi.



Fischer, Russ'ın sözleşmesinin olası bir işlemi zorlaştırdığını da sözlerine ekledi:



"LeBron James, Anthony Davis ve Russell Westbrook üçlüsü, Lakers'ın umduğu kadar iyi kaynaşmadı ve lig kaynaklarının Bleacher Report'a verdiği bilgiye göre Los Angeles ekibi, takım içinde Russell Westbrook için takas senaryoları üzerine bazı tartışmalar yaptı. Lakin kontratında kalan iki yılda alacağı 91 milyon dolarlık maaş, bu takası pek olası kılmıyor."



CAVALIERS İHTİMALİ?



Fischer sonrasında, Russ takası için Cleveland Cavaliers ile olası bir senaryoyu değerlendirdi:



"Kevin Love ve Ricky Rubio'nun maaşları, Westbrook'un pahalı kontratıyla eşleşerek, James'i eski şampiyonluk takımı arkadaşıyla ile bir araya getirebilirdi. Ancak kaynaklar, bu yapının Cavaliers tarafında çok az ilgi göreceğini ve henüz iki takım tarafından tartışılmadığını söylediler. Love'ın yüklü kontratı dışında, geçen yaz Russ için Washington'dan gönderilen John Wall dışında takasa açık olan ve Westbrook'a yakın derecede maaş alan çok az oyuncu var."



"76ERS, WESTBROOK'U İSTEMİYOR"



Fischer son olarak, bir Ben Simmons takası senaryosunu ele alırken, 76ers'ın Lakers yıldızını istemediğinden bahsetti:



"Bu oyunculardan biri de Ben Simmons. The Athletic, Pazartesi günü Los Angeles'ın Simmons'la ilgilendiğini ve Westbrook'un maaşının, James ve Davis dışında Lakers'ın bordrosunda Simmons'ın kendi yüksek maaşıyla eşleşebilecek tek kontrat olduğunu bildirmişti. İddialara göre öyle bir durumda bile, Westbrook Sixers ekibinin almayı umduğu oyuncular arasında yer almıyor ve Lakers'la yapılan görüşmeler hiçbir zaman çok ileri gitmemişti."



Westbrook bu sezon 19.5 sayı, 8.4 asist ve 7.7 ribaund ortalamalarına sahip.



