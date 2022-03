Russ: "Artık kimsenin bana 'Westbrick' demesine izin veremem!"

Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook, artık insanların kendisine 'Westbrick' demesine izin vermeyeceğini söyledi.



Westbrook, bu sezon kendisinden beklenen performansı gösteremediğinden ötürü yoğun eleştiri konusu olarak, birçok taraftar ve analistin eleştiri oklarının hedefi olmuştu.



Birçok kişi uzun bir süredir Russ ile dalga geçerken, potaya 'tuğla' atmasına atıfta bulunulan 'Westbrick' ifadesini kullanıyordu.



Ancak dün gece Westbrook, çocuklarının soyadlarını ne kadar çok sevdiğini belirterek, artık sosyal medyadaki taraftarların ve arenadaki seyircilerin 'Westbrick' ifadesiyle soyadına saygısızlık etmesine izin vermeyeceğini açıkladı:



"Eşimin düşüncelerinin %100 arkasındayım çünkü bu mesele bu sene başlamadı. Şu anda işler artık ailemin gerçekten bu duruma ağırlık verdiği bir noktaya ulaştı. Ve bu benim için oldukça talihsiz bir durum, çünkü bu sadece bir oyun. Hayattaki en önemli şey değil.



Basketbol söz konusu olduğunda, şut kaçırmakla ilgili falan eleştirilere aldırmıyorum. Ama soyadımla dalga geçildiği an, benim için problem var demektir.



Geçmişte buna sesimi çıkarmıyordum, çünkü beni hiç rahatsız etmiyordu. Fakat önceki gün bazı yaşadıklarım beni çok etkiledi. Ben ve eşim, oğlum için veli toplantısındaydık ve öğretmen bana, Noah'nın soyadıyla çok gurur duyduğunu, bunu her yere yazdığını ve herkese 'Ben Westbrook'um' dediğini söylemişti. Resmen oracıkta kalakaldım.



Artık insanların bana 'Westbrick' diyerek, soyadımla ve çocuğuma bıraktığım mirasla dalga geçmelerine izin veremem. Çünkü bu isim, ben, eşim, annem, babam ve tüm yolumu açanlar için anlamı büyük bir isim."



"KİMSEYE BİR ZARARIM OLMADI"



Russ, artık "Westbrick" ifadesine nasıl karşılık vereceğini ise şu şekilde açıkladı:



"Bu verdiğim örnek, ben ve eşim için durumun vehametini belli eden örneklerden biriydi ve genelde oluruna bıraksam da, artık buna bir son vermenin ve dikkat çekmenin zamanı geldi.



Artık bunu ne zaman duyarsam, işler çok ileri noktaya gitmeden bir son vermek için elimden geleni yapacağım. Çok talihsiz bir durum ve bunu tüm kariyerim boyunca yaşadım. Etrafımdakiler ve beni destekleyenler olduğu için çok şanslıyım, fakat bana kalırsa soyadımla, karakterimle ve kişiliğimle dalga geçilmesini hak eden birisi değilim.



Kimseye hiçbir zararım olmadı, hiç kimseyi incitmedim. İnsanların sevmediği bir şekilde basketbol oynamaktan başka bir suçum olmadı. Ve bu sadece bir oyun. Benim tüm hayatım değil. Sanırım benim için her zaman da öyle oldu."