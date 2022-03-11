Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, sezon başında geri döndüğü Manchester United'da aradığını bulamadı.



İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre, kulüp yönetiminin aldığı bazı kararlara anlam veremediği belirtilen Ronaldo, özellikle Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığı sonrası geçici teknik direktör olarak Ralf Rangnick'in göreve getirilmesi sonrası şaşkınlığa uğramış durumda.



Kasım ayında geçici teknik direktör olarak göreve getirilen Alman teknik direktör Ralf Rangnick, sezon sonundan itibaren kulüpte danışmanlık görevi üstlenecek. İddialara göre Manchester ekibi, sezon sonu teknik direktörlük görevine Erik Ten Hag veya Mauricio Pochettino ikilisinden birini getirmek istiyor. Ronaldo'nun ise yeni hocanın sezon sonuna bırakılmaması gerektiğini ve kulübün bu konuda yanlış yaptığını düşündüğü belirtildi.



Portekizli futbolcu bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 31 maçta 15 gol kaydetti.





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