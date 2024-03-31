Ronaldo, hat-trick yaptı, Al Nassr farklı kazandı!

Suudi Arabistan Pro Ligi 25. hafta maçında Al Nassr, sahasında Al Taee'yi 5-1 mağlup etti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ronaldo, hat-trick yaptı, Al Nassr farklı kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mart 2024 00:03
Son güncelleme 31 Mart 2024 00:07
Suudi Arabistan Pro Ligi 25. hafta maçında Al Nassr, sahasında Al Taee ile karşılaştı. Mücadeleyi Al Nassr, 5-1 kazandı.

Ev sahibi ekibin golleri 20. dakikada Otavio, 45+7. dakikada Ghareeb, 64,67 ve 87. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti.

Hat-trick yapan Portekizli yıldız kariyerindeki 882. golü kaydetti. Bu sezon 23 maçta forma giyen Ronaldo, 26 gol ve 9 asist yaptı.

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo ayrıca kariyerindeki 64. hat-trick'i yaptı.

Alınan bu sonuçla birlikte Al Nassr, puanını 59'a çıkardı. Al Taee ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Al Nassr, Abha ile oynayacak. Al Taee ise Al Taawon'u konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery