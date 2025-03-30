Ronaldo'dan Ramazan paylaşımı!

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Ramazan Bayramı'nı kutladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Portekizli futbolcunun paylaşımı binlerce beğeni aldı.
Ronaldo'nun paylaşımı şu şekilde:
Portekizli futbolcunun paylaşımı binlerce beğeni aldı.
Ronaldo'nun paylaşımı şu şekilde:
- Cristiano Ronaldo: "Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. Bu özel zamanın size ve sevdiklerinize neşe, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim." pic.twitter.com/PutCqJMvMq
— Sporx (@sporx) March 30, 2025