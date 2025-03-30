Ronaldo'dan Ramazan paylaşımı!

Cristiano Ronaldo, Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Ronaldo'dan Ramazan paylaşımı!
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30 Mart 2025 14:56
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Ramazan Bayramı'nı kutladı. 

Portekizli futbolcunun paylaşımı binlerce beğeni aldı. 

Ronaldo'nun paylaşımı şu şekilde: 


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