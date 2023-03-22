Ronaldo: 'Arabistan Ligi zirveye çıkacak'

Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin sanıldığından daha iyi bir lig olduğunu söyledi.



Kendisini Arabistan'da çok iyi hissettiğini söyleyen Ronaldo, "Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum, bu yüzden buradayım. Mutlu olmasaydım burada olmazdım." dedi.



Arabistan Ligi'nin çok rekabetçi olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, "Çok rekabetçi bir ligdeyim. Suudi ligine farklı bakmanız lazım. Belki Premier Lig gibi değil ama pozitif olmasına ben de şaşırdım. Takımlar iyi, dengeli. Arap oyuncular zaten iyi, yabancılarla da kalite artıyor.vEğer planları tutarsa 5 ila 6 yıl sonra dünyanın en rekabetçi 4. veya 5. ligi olur." diye konuştu.



Milli Takım ile ilgili konuşan Portekizli yıldız, "Hayatımızda her şeyi dengeye oturtmak zorundayız. Ailemle çok düşündüm. Zorluklara rağmen başarabiliriz sonucuna vardık. Buraya geri döndüğüm için mutluyum. Her zaman oynamak istemişimdir. Milli Takıma verecek çok şey olduğunu fark ettim. Amacım Portekiz'i en üst seviyeye çıkarmak." açıklamasını yaptı.





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