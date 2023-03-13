Romanya'da 4 sporcumuz bronz için mindere çıkacak

Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde yarı final mücadelesi veren 4 milli sporcu bronz madalya için salı günü mindere çıkacak.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te şampiyonaya 55 kiloda çeyrek finalden başlayan Muhammet Emin Çakır, yarı finalde Ermenistan'dan Karapet Manvelyan'e kaybederek finale çıkma hakkını kaybetti. Muhammet Emin Çakır salı bronz madalya mücadelesinde Sırbistan'dan Sabolc Losonc ile karşılaşacak.



Milli sporculardan 63 kiloda İsmail Culfa da yarı finalde Gürcistan'dan Giorgi Shotadze'ye yenilirken, salı Polonyalı Mairbek Salimov ile bronz madalya mücadelesine çıkacak.



87 kiloda Muhittin Sarıçiçek ise çeyrek finalde Gürcistan'dan Achiko Bolkvadze'yi mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Milli sporcu Muhittin, yarı finalde Macaristan'dan David Losonczi'ye mağlup oldu ve salı günü bronz madalya mücadelesinde Polonyalı Szymon Szymonowicz ile Ukraynalı Mykyta Alieksieiev müsabakasının galibiyle karşılaşacak.



Şampiyonaya çeyrek finalden başlayan 130 kiloda yarışan Hamza Bakır ise yarı finalde Ukraynalı Mykhailo Vyshnyvetskyi'ye mağlup oldu. Ay-yıldızlı güreşçi Hamza da bronz madalya müsabakasında, Azerbaycanlı Sarkhan Mammadov ve Romanya'dan Gean Ali eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.





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