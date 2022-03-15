Roman Abramovich'in uçağı İstanbul'da

İngiltere'nin Rusya'ya uyguladığı ambargo kararı nedeniyle Chelsea kulübünü satma aşamasında olan Roman Abramovich İstanbul'a geldi. Kendisine ait özel jetinin İstanbul'a geldiği kaydedilirken Rus milyarderin uçak havalanmadan önce İsrail Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nda görüldüğü kaydedildi. Abramovich'in uçakta bulunup bulunmadığı henüz teyit edilmezken Rus milyardere ait süper lüks yatın da İstanbul'a doğru hareket ettiği ifade ediliyor.



Roman Abramovich'in Chelsea kulübünün satışı için 3.5 milyar sterlin fiyat biçtiği konuşuluyor.





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