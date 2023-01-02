Romain Saiss dönüyor, savunma düzeni değişiyor

Beşiktaş'ta Romain Saiss hasreti bugün bitiyor. Fas Milli Takımı forması giydiği 2022 Dünya Kupası maçları ve burada yaşadığı sakatlık nedeniyle 14 Kasım'dan bu yana tedavi gören Faslı stoper, bugün yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başlayacak.Saiss'in dönüşüyle birlikte teknik direktör Şenol Güneş defansta değişiklik yapacak. Faslı oyuncunun yokluğunda Süper Lig maçlarında Tayyip Talha Sanuç ile birlikte stoperde görev yapan Welinton'un yeniden kulübeye çekilmesi bekleniyor. Beşiktaş, Saiss'ten yoksun çıktığı Gaziantep (1-1) ve Adana Demirspor (1-0) maçlarında özellikle geriden oyun kurmada zorluk yaşamıştı.Güneş, 7 Kasım'daki Kasımpaşa maçında ilk 11'de oynatacağı 32 yaşındaki futbolcuyu savunmanın yanı sıra duran toplarda gol silahı olarak değerlendirmeyi planlıyor. Hava toplarında başarılı olan Saiss, son oynadığı Galatasaray maçında Gedson'un kullandığı serbest atışta kafayla Cenk Tosun'a asist yapmıştı.