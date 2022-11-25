Roland Sallai için babası konuştu; Fenerbahçe

Freiburg'un Macar orta saha oyuncusu Roland Sallai'nin babası Tibor Sallai, oğlunun geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.



Oğlunun adının Fenerbahçe ile anıldığını belirten Tibor Sallai, "Birkaç kulüp oğlumla ilgileniyor ama ayrıntı veremem. Türk basınında oğlumun adı çok sık yer alıyor ama Fenerbahçe'den şu ana kadar herhangi bir teklif almadık." dedi.



Oğlu Roland'ın 2 ay süren sakatlığını tamamen attlığını belirten Tibor Sallai, "4 Aralık'ta Freiburg'a rapor verecek. Yunanistan'a karşı milli maçta gayet iyi durumda olduğunu gördük. Israrci ve disiplinli biridir. Ameliyattan 6 gün sonra ayağa kalktı ve evde egzersizlerini yapmaya başladı. Bir an önce sahalara geri dönmek için elinden gelen her şeyi verdi." ifadelerini kullandı.









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