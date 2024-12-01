Roland Sallai: "Hayal kırıklığı oldu"

Galatasaray'ın yıldızı Roland Sallai, Eyüpspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Roland Sallai: 'Hayal kırıklığı oldu'
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01 Aralık 2024 21:55
Galatasaray'ın yıldızı Roland Sallai, Eyüpspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Roland Sallai yaptığı açıklamada, "Hayal kırıklığı oldu. Evimizde sadece 1 puan almak sadece hayal kırıklığı... Daha fazla geleceğe bakmalı, yediğimiz gollere odaklanmalıyız." dedi.

Taraftarın desteğine değinen Macar oyuncu, "Taraftarımız inanılmaz. Tüm dünyada sayılı, inanılmaz. Gol atınca birlikte kutlama çok mutluluk vericiydi." diye konuştu.

Sallai ayrıca, "Artık önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız. Çok çalışmalı ve şampiyonluk yolunda devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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