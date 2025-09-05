Rodrigo Zalazar için Fenerbahçe açıklaması!

Braga forması giyen ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Rodrigo Zalazar için 26 yaşındaki futbolcunun babasından transfer açıklaması geldi.
FENERBAHÇE İÇİN AÇIKLAMA
Rodrigo Zalazar'ın babası Jose Luiz Zalaza, Fenerbahçe haberleriyle ilgili, "Benim bildiğim, medyanın ve insanların söyledikleri şeyler. Biz hiçbir şey bilmiyoruz, sadece söylentiler var. Rodrigo, bu sezon Braga'ya odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.
Oğluyla ilgili açıklamalarına devam eden baba Zalazar, "Rodrigo, sezon öncesinde çok iyi hazırlandı. Sezona iyi başladı. Bu yıl Dünya Kupası olduğu için onun için çok önemli. Çok mutlu, milli takıma her çağrıldığında büyük sevinç duyuyor." dedi.
"KENDİSİNİ İYİ HAZIRLADI"
26 yaşındaki futbolcunun bu sezon oynadığı rolle ilgili konuşan Jose Luiz Zalazar, "Sol kanada daha yakın oynuyor; bu onun için yeni bir pozisyon değil, özellikle de içeri girerken sağ ayakla şut atma yeteneği sayesinde St. Pauli'de de o mevkiide kullanılmıştı. Şimdi solda oynuyor ancak birçok pozisyonda oynayabiliyor. Sezona çok iyi başladı, yüksek seviyede oynuyor. Profesyonel futbolda şu anda gerekli olan tüm fiziksel özelliklere sahip. Kendini iyi hazırladı ve formda." diye konuştu.
Braga'da bu sezon 8 maçta süre bulan Zalazar, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
Fenerbahçe
