Rockets, Gordon için ilk tur draft hakkı istiyor!

Houston Rockets'ın, Eric Gordon'ı takasa açtığı ve karşılığında bir ilk tur draft seçimi istediği iddia edildi.



Sözleşmesinin bitmesine üç sezon daha kalmış olan Gordon, bu sezon 18.2 milyon dolar, 2022-23 sezonunda 19.6 milyon dolar ve 2023-24 sezonunda ise 20.9 milyon dolar kazanacak. Gordon'ın takımı 2022 veya 2023'te NBA Finallerini kazanmadığı takdirde, kontrattaki son sezon garantili olmayacak.



Bu sezon 38 maçta forma giyen Gordon, %50.5 genel ve %45.5 üçlük isabetiyle 14.9 sayı ortalamasına sahip.



