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Rizespor Kulübünden "Birlik ve Beraberlik Şöleni"

Çaykur Rizespor'un Rize'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'nda düzenlediği "Birlik ve Beraberlik Şöleni" başladı. Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, etkinliğin camiada kenetlenmeyi güçlendireceğini belirtti.

calendar 02 Ağustos 2025 22:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Rizespor Kulübünden 'Birlik ve Beraberlik Şöleni'
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Çaykur Rizespor Kulübünce Rize'nin İkizdere ilçesinde organize edilen "Birlik ve Beraberlik Şöleni" başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Anzer Yaylası'nda düzenlenen şölende Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, yaylanın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirtti. Turgut, Anzer'in kendi köyü olduğuna işaret ederek, "Doğup, büyüdüğüm topraklar. Buraya gelen herkes bizleri çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor ile "Bir olmak, beraber olmak, aile olmak" niyetiyle yola çıktıklarını aktaran Turgut, bu etkinliklerin birlik ve beraberliklerini artıracağına inandığını aktardı.



Turgut, Çaykur Rizespor'un yeni sezon hazırlıkları hakkında da bilgi vererek, transfer çalışmalarının devam ettiğini, özellikle kaleci pozisyonu başta olmak üzere birkaç mevki için takviye yapacaklarını belirtti.

Sanatçıların sahne aldığı şölen, yarın sona erecek.

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