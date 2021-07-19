Rizespor, İtalya'dan transfer yaptı!

Rizespor, Benevento'dan 29 yaşındaki Burkina Fasolu Bryan Dabo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rizespor, İtalya'dan transfer yaptı!
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19 Temmuz 2021 18:50
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Burkina Fasolu orta saha oyuncusu Bryan Dabo ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu İstanbul'da düzenlenen imza törenine Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katılığı vurgulanan açıklamada, "Bryan Dabo'ya kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dabo, geçtiğimiz yıl İtalya Seri A ekiplerinden Benevento'da görev almıştı.


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