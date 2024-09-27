Rizespor, Alanyaspor deplasmanında

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

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Rizespor, Alanyaspor deplasmanında
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27 Eylül 2024 15:09
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

GAİN Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Çaykur Rizespor ligin geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.

Corendon Alanyaspor ise bir galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda hanesine 6 puan yazdırdı.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Benhur Keser, maçta forma giyemeyecek.

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