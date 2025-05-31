Ibrahim Olawoyin

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Çaykur Rizespor, Hatayspor'u konuk etti.Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-2 kazandı.Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada, 50 ile 90+3. dakikalarda72. dakikadave 90. dakikadakaydetti.Hatayspor'un golleri ise 68. dakikadave 74. dakikada'dan geldi.Bu sonuçla birlikte 49 puana ulaşan Çaykur Rizespor, sezonu 10. sırada tamamladı. Haftalar öncesinden küme düşmesi kesinleşmiş olan ve 26 puanda kalan Hatayspor ise 17. sırada konumlandı.10. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ taraftan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Samet Akaydin'in kafa vuruşunda, kaleci Demir Sarıcalı meşin yuvarlağı önledi. Dönen topu Selimcan Temel kornere uzaklaştırdı.21. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, sağ çaprazdan Muhammet Taha Şahin'in yaptığı vuruşta kaleci Demir Sarıcalı'dan dönen topu önünde bulan Varesanovic'in yerden şutunda Atakaş Hataysporlu Recep Burak Yılmaz, topu kale çizgisinin üzerinden uzaklaştırdı.25. dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, sol kanatta topu kontrol eden Fernandes, rakibinden kurtulduktan sonra ceza sahası sol çaprazından plasesini yaptı. Kaleci Grbic topu kornere çeldi.Çaykur Rizespor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.46. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Akintola son çizgide topu penaltı noktasına çevirdi. Boş durumdaki Olawoyin'in vuruşunda meşin yuvarlak yakın mesafeden üstten dışarı gitti.85. dakikada sağ kanatta topu kazanan Varesanovic, pasını müsait pozisyondaki Sowe'a verdi. Bu oyuncunun karşı karşıya yakın mesafeden vuruşunda kaleci Demir Sarıcalı başarılı oldu. Kaleciden seken topu önünde bulan Berkay Özcan'ın yerden sert şutunda kaleci bir kez daha topu uzaklaştırdı.Çaykur Rizespor sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.Çaykur DidiAlper Akarsu, Mehmet Akıncık, Onur GülterGrbic, Hojer (Dk. 65 Berkay Özcan), Samet Akaydin (Dk. 46 Ayberk Karapo), Mocsi, Muhammet Taha Şahin (Dk. 61 Eray Korkmaz), Olawoyin, Mithat Pala, Akintola (Dk. 61 Emrecan Bulut), Varesanovic, Ghezzal (Dk. 15 Zeqiri), SoweDemir Sarıcalı, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Yiğit Ali Buz (Dk. 81 Ersin Aydemir), Cengiz Demir, Abdulkadir Parmak (Dk. 68 Diack), Selimcan Temel (Dk. 68 Baran Sarka), Boutobba, Görkem Sağlam (Dk. 89 İsmail Zobu), Fernandes (Dk. 89 Deniz Aksoy), OkoronkwoDk. 43 Akintola, Dk. 50 ve 90+3 Sowe, Dk. 72 Emrecan Bulut, Dk. 90+1 Olawoyin (Çaykur Rizespor), Dk. 69 Yiğit Ali Buz, Dk. 74 Kerim Alıcı (Atakaş Hatayspor)Dk. 41 Samet Akaydin, Dk. 77 Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor)