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Rize'de 7 gollü veda maçı!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Hatayspor'u 5-2 mağlup etti.

calendar 31 Mayıs 2025 17:58 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2025 18:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Rize'de 7 gollü veda maçı!
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Çaykur Rizespor, Hatayspor'u konuk etti.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-2 kazandı.


Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada David Akintola, 50 ile 90+3. dakikalarda Ali Sowe, 72. dakikada Emrecan Bulut ve 90. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti.

Hatayspor'un golleri ise 68. dakikada Yiğit Ali Buz ve 74. dakikada Kerim Alıcı'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte 49 puana ulaşan Çaykur Rizespor, sezonu 10. sırada tamamladı. Haftalar öncesinden küme düşmesi kesinleşmiş olan ve 26 puanda kalan Hatayspor ise 17. sırada konumlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ taraftan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Samet Akaydin'in kafa vuruşunda, kaleci Demir Sarıcalı meşin yuvarlağı önledi. Dönen topu Selimcan Temel kornere uzaklaştırdı.

21. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, sağ çaprazdan Muhammet Taha Şahin'in yaptığı vuruşta kaleci Demir Sarıcalı'dan dönen topu önünde bulan Varesanovic'in yerden şutunda Atakaş Hataysporlu Recep Burak Yılmaz, topu kale çizgisinin üzerinden uzaklaştırdı.

25. dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, sol kanatta topu kontrol eden Fernandes, rakibinden kurtulduktan sonra ceza sahası sol çaprazından plasesini yaptı. Kaleci Grbic topu kornere çeldi.

43. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında, orta alanda topu kontrol eden Akintola, ilerleyip rakibini geçtikten sonra karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-0.

Çaykur Rizespor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

46. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Akintola son çizgide topu penaltı noktasına çevirdi. Boş durumdaki Olawoyin'in vuruşunda meşin yuvarlak yakın mesafeden üstten dışarı gitti.

50. dakikada Çaykur Rizespor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Hojer'in penaltı noktasına yolladığı topu kontrol eden Sowe'un vuruşunda top kalecinin solundan ağlara gitti: 2-0.

69. dakikada Atakaş Hatayspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Okoronkwo'nun arkaya sektirdiği topu kontrol eden Yiğit Ali Buz, ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-1.

72. dakikada Çaykur Rizespor skoru 3-1'e getirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Zeqiri'nin altıpasa yaptığı ortada rakibinden önce kafa vuruşu yapan Emrecan Bulut, topu ağlara yolladı.

74. dakikada Atakaş Hatayspor farkı yeniden bire indirdi. Sağ kanattan Görkem Sağlam'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Kerim Alıcı'nın yaptığı kafa vuruşunda top bir kez daha ağlara gitti: 3-2.

85. dakikada sağ kanatta topu kazanan Varesanovic, pasını müsait pozisyondaki Sowe'a verdi. Bu oyuncunun karşı karşıya yakın mesafeden vuruşunda kaleci Demir Sarıcalı başarılı oldu. Kaleciden seken topu önünde bulan Berkay Özcan'ın yerden sert şutunda kaleci bir kez daha topu uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Çaykur Rizespor dördüncü golü buldu. Sağ kanattan Zeqiri'nin ters kanada yolladığı topu kontrol eden Emrecan Bulut, defansın arkasına sarkan Olawoyin'i topla buluşturdu. Bu oyuncunun son çizgide kaleye yolladığı meşin yuvarlak dar açıdan ağlarla buluştu: 4-2.

90+3. dakikada Çaykur Rizespor farkı üçe çıkardı. Zeqiri'nin defansın arkasına yolladığı topu kontrol eden Sowe, ceza sahası sağ çaprazından rakibinden kurtulduktan sonra uzak köşeye yerden yaptığı düzgün vuruşta top ağlara gitti: 5-2.

Çaykur Rizespor sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Akıncık, Onur Gülter

Çaykur Rizespor: Grbic, Hojer (Dk. 65 Berkay Özcan), Samet Akaydin (Dk. 46 Ayberk Karapo), Mocsi, Muhammet Taha Şahin (Dk. 61 Eray Korkmaz), Olawoyin, Mithat Pala, Akintola (Dk. 61 Emrecan Bulut), Varesanovic, Ghezzal (Dk. 15 Zeqiri), Sowe

Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Yiğit Ali Buz (Dk. 81 Ersin Aydemir), Cengiz Demir, Abdulkadir Parmak (Dk. 68 Diack), Selimcan Temel (Dk. 68 Baran Sarka), Boutobba, Görkem Sağlam (Dk. 89 İsmail Zobu), Fernandes (Dk. 89 Deniz Aksoy), Okoronkwo

Goller: Dk. 43 Akintola, Dk. 50 ve 90+3 Sowe, Dk. 72 Emrecan Bulut, Dk. 90+1 Olawoyin (Çaykur Rizespor), Dk. 69 Yiğit Ali Buz, Dk. 74 Kerim Alıcı (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Samet Akaydin, Dk. 77 Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor)

 

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