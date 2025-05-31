31 Mayıs
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31 Mayıs
Rizespor-Hatayspor
5-2
31 Mayıs
Fenerbahçe-Konyaspor
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31 Mayıs
A.Demirspor-Gaziantep FK
2-2
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Alanyaspor-Sivasspor
2-0
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Malaga-Burgos CF
2-2
31 Mayıs
Stroemsgodset-Hamarkameratene
0-3
31 Mayıs
Tromsoe-Vaalerenga
2-1
31 Mayıs
Lillestroem-Egersund
1-0
31 Mayıs
Moss-Start
0-3
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31 Mayıs
Ranheim-Aalesund
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Rıza Çalımbay takımdan memnun değil

Rıza Çalımbay, Sivasspor'da yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek takımın geleceği için önlem alınması gerektiğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, her zaman kulübüne destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

calendar 31 Mayıs 2025 22:42 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2025 23:01
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Rıza Çalımbay takımdan memnun değil
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin bu kadroyla yola devam etmesi halinde işlerin daha da kötü olabileceğini, tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Alanyaspor'da sevinç, kendilerinde ise sıkıntılı bir süreç yaşandığını belirtti.
Alanyaspor'un öz güvenle sahaya çıktığını anlatan Çalımbay, "Biz mücadele ettik. Takımızda çok eksiklikler vardı. Ne yazık ki bazı oyuncularımız, kendi mazeretlerini gerekçe göstererek, bu önemli maça gelmediler, gelemediler. Kendilerine göre problemleri vardı. Ne olursa olsun buraya gelmeleri gerekiyordu. Onların da burada olması gerekiyordu." dedi.

Çalımbay, eldeki kadroyla, genç oyuncularla kim varsa sahaya sürdüklerini dile getirerek, "Moralsizlikten dolayı buraya sıkıntılı geldik ama elimizden gelen gayreti gösterdik. Ancak eğer Sivasspor bu şekilde, bu kadroyla yola devam ederse, işler daha da kötü olabilir. Bunun için acilen tedbir alınması gerekiyor." diye konuştu.

Sivaslı olduğunu hatırlatan Çalımbay, ne zaman çağrı gelirse, elinden gelen yardımı koşa koşa yapmaya hazır olduğunu kaydetti.
Bu süreçte çağrıldığını ifade eden Çalımbay, "Ekibimle elinden gelen tüm gayreti gösterdik. Ligde çok güzel işler de yaptık. Ancak daha erken, zamanında göreve gelebilseydik, belki Sivasspor için daha da iyi sonuçlar alınabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.
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