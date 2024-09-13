Rıza Çalımbay'dan sert tepki: 'Mesleği bırakırım'

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"BİR DAHA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAM"



Rus orta saha Daniil Utkin transferinin iptal olmasına neden olduğu şeklinde çıkan iddiaları yalanlayan Rıza Çalımbay, "Hatayspor, felaketi yaşamış bir şehrin futbol takımı. Ben buraya, bu değerli kulübün başarısı için mücadele etmeye, takımı ayağa kaldırmaya geldim. Burada kendi tezgahını kurup nemalanmak isteyenlerin de her zaman karşısında olacağım. Bahsi geçen oyuncuyu ben ve ekibim izledikten sonra hem ekonomik olarak kulübümüze hem de oyuncu olarak sistemimize uymayacağına karar verdik. Taraftarımız merak etmesin, bu niyetteki kişilerin artık bu kapıdan girmesine izin vermeyeceğiz. Yıllardır beraber olduğum ekibimden birinin bahsedildiği şekilde bir davranışı olduğunun ispatlanması halinde teknik direktörlük kariyerime nokta koyacağımı belirtirim. Aksi takdirde tarafıma yöneltilen iddialar buradaki işbirliğinin bozulmasından kaynaklı kuyruk acısıdır ki; tertemiz bir kariyere sahip olan Rıza Çalımbay olarak bundan da gurur duyarım" ifadelerini kullandı.



"HATAYSPOR YÖNETİMİ BENİ ARAYARAK GÖRÜŞME TALEP ETMİŞTİR"



Tecrübeli teknik adam, Hatayspor Yönetimi'nin kendisini bir önceki teknik direktör Özhan Pulat ile yolların ayrılmasından sonra aradığını söyledi. Çalımbay, konuyla ilgili şu ifadelerini kullandı:



"Hatayspor Yönetimi beni arayarak hocaları ile yolları ayırdıklarını belirtip görüşme talep etmiştir. Bizden önceki teknik adamın fesih sürecinde yaşananlar ya da şehirde ne kadar kaldığı ise bizi ilgilendiren bir durum değildir."





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