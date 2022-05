Rıza Çalımbay: 'Bizim için tarihi bir maç'

Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak yarı final rövanş maçı öncesi açıklama yapan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, tarihi bir maça çıkacaklarını ve taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.



Kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde görüşlerine yer verilen Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçını değerlendirdi.



Çalımbay, bu maçta Galatasaray maçı kadrosundan sadece Mustapha Yatabare'yi oynattıklarını hatırlatarak, "Genel olarak az forma şansı bulan ve genç sporcularla sahaya çıktık. Kasımpaşa maçında ilk 15 dakika hariç gayet iyi oynadılar. Böyle bir rotasyona gitmemiz gerekiyordu. 3 gün sonra kupada maçımız var. Oyuncularımızı riske atmak istemedik. Belki de en çok pozisyona girdiğimiz maçlardan bir tanesiydi. Tam bir kadro ile çıksaydık bu maç böyle olmazdı. 3-1'lik mağlubiyeti hak edecek bir maç oynamadık." değerlendirmesinde bulundu.



Maçın hakemi Ali Şansalan'ı eleştiren Çalımbay, şunları kaydetti:



"Son zamanlarda hakemler hakkında konuşmuyorum. Maçın hakemini seviyoruz ama Alanyaspor ile deplasmanda oynadığımız ilk maçta Mustapha Yatabare'ye gereksiz bir faul verdi ve ardından oyundan attı. Bu maçta da gözünün önünde ilk olarak Jorge Felix'e faul yapıldı onu vermedi, ardından da Felix rakibine faul yapınca onu veriyor. Onda da gol yedik zaten. Uzak olsa bir şey demeyeceğim ama gözünün önünde oluyor."



"Taraftar olmazsa oyuncu motive olmaz"



Çalımbay, kupada Aytemiz Alanyaspor ile tarihi bir maç oynayacaklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Bu maç Demir Grup Sivasspor için çok kritik. Bu maçta her türlü fedakarlığı yapmamız gerekiyor. Ligin ikinci yarısından beri hemen hemen her maçtan sonra söyledim, pandemiden önce çok fazla taraftara karşı oynuyorduk, namağlup gidiyorduk, çok güzel bir desteği vardı taraftarımızın. Futbolcularla çok iyi bütünleşmiştik, onu kaybettik. Çok az taraftara karşı oynadık. Sivas'a yakışmıyor bu. Ne olursa olsun destek olmaları gerekiyor. Alanyaspor ile tarihi bir maç oynayacağız. Taraftarın olması bambaşka bir şey. Taraftar 12'nci adam değil, birinci adamdır. Taraftar olmazsa oyuncu motive olmaz."



Vali Salih Ayhan ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in kupa maçında tribünlerin dolması için her türlü desteği verdiğini aktaran Çalımbay, futbolcuların bunun karşılığını sahada vereceğini vurguladı.



Alanyaspor'un kolay bir rakip olmadığının altını çizen Çalımbay, "Maçın başından sonuna kadar oyundan kopmadan, taraftarımızın desteği ile elimizden gelenin en fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz. İki senedir Avrupa'ya gidiyoruz, yeni sezonda da gitmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ