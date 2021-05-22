Rıza Çalımbay: "Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u yine istiyoruz"

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay yeni sezon transfer gündemleri ve kırmızı beyazlı kulüple olan sözleşmesiyle ilgili konuştu.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay: 'Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u yine istiyoruz'
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22 Mayıs 2021 01:30
Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay TRTSpor'da katıldığı yayında flaş açıklamalarda bulundu.

Çalımbay Sivasspor ile sözleşmesini henüz yenilemediğin ancak 10 günlük süre içerisinde yeniden yönetimle bir araya gelerek orta noktayı bulacaklarını anlattı ve kırmızı beyazlı takımın transfer gündemiyle ilgili de konuştu. Deneyimli teknik adam açıklamasında, "Yönetimle görüştük ama daha anlaşmadık. Para yüzünden anlaşmadığım hiç bir kulüp yok ama Sivasspor'un biraz fedakarlık yapması lazım" diye konuştu.

"TYLER BOYD'U İSTİYORUZ"

Sivasspor'un transfer gündemiyle ilgili de konuşan Çalımbay, Beşiktaş'tan devre arasında kiraladıkları Tyler Boyd'u yeniden istediklerini belirterek, "Tyler Boyd'u almak istiyoruz. Kayode'nin sözleşmesi bitti, onun sözleşmesini uzatmak istiyoruz. En fazla 5 oyuncuyla transferi bitireceğiz" sözlerini kullandı.

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