Rivers: "Embiid, her hazırlık maçında oynamayacak"

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, takımın süperstarı Joel Embiid'in, Sixers'ın her hazırlık maçında oynamayacağını söyledi.



76ers, bu gece Toronto Raptors'a karşı sezonun ilk hazırlık maçını oynamaya hazırlanıyor ve koç Rivers, ilk karşılaşma öncesi Sixers yıldızlarıyla ilgili genel planını açıkladı.



Doc, Embiid ve diğer oyuncuların muhtemelen her hazırlık maçı için sahaya çıkmayacağını açıklarken, Tyrese Maxey'nin sağlıklı olması durumunda her hazırlık maçında yer alacağını belirtti:



"Birkaç adamı dinlendirmeye devam edeceğim. Tyrese oynayacak ama Joel her hazırlık maçında oynamayacak. Tobias (Harris) da her hazırlık maçında oynamaz. Muhtemelen Seth (Curry) de oynamaz.



Ve Danny (Green) kesinlikle hepsinde oynamaz, belki de hiç oynamaz (gülüşmeler). Ama yeteri kadar oynayacaklar. Ve eğer iki maçtan sonra yeterince oynamadıklarını düşünürsem, o zaman bazı değişiklikler yaparız."



Sixers, henüz antrenman kampına rapor vermeyen Ben Simmons'ın oynamaya hazır olmasını beklemiyor. Ekibin 2021-22 normal sezonu, New Orleans Pelicans karşısında 21 Ekim'de başlayacak.