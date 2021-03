Rivers: "Ben Simmons'ın DPOY olması garanti!"

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, Ben Simmons'ın 'Yılın Savunmacısı' ödülünü garantilediğini söyleyerek kendisine övgüde bulundu.



ESPN sunucusu Rachel Nichols ile beraber eski NBA oyuncuları Kendrick Perkins ve Paul Pierce'ın bulunduğu "The Jump" isimli programa konuk olan Sixers koçu, Simmons'ın savunmadaki çok yönlülüğünü şu şekilde övdü:



"Ben Simmons'ın Yılın Savunmacısı ödülünü alması garanti. Her pozisyonu savunuyor. Adam her yerde. Oyuncuları resmen yutuyor bazen."



Sezonda 1.6 top çalma ve NBA'in en iyisi olan 3.8 top çelme ortalamasına sahip olan Simmons sahadayken, Sixers ekibi 100 pozisyon başına rakibine 107.9 sayıya izin veriyor.



Doğu Konferansı'nda 28-12'lik derecesiyle lider konumda olan Sixers'ın yıldızı, maç başına 16.0 sayı, 7.8 ribaund ve 7.7 asist ortalamalarına sahip.