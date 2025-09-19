Rigobert Song, Kamerun'daki Türk okulunda gençlerle buluştu

Kamerun'un başkenti Yaounde'deki Türkiye Maarif Koleji'nde düzenlenen spor olimpiyatlarının yarı final müsabakalarına Galatasaray'ın eski futbolcusu Kamerunlu Rigobert Song katıldı.Öğrencilerin futbol, basketbol, atletizm, yüksek atlama, uzun atlama ve koşu gibi farklı branşlarda yarıştığı organizasyona Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah, Kamerun futbolunun efsane isimlerinden Rigobert Song'un yanı sıra birçok davetli katıldı.Büyükelçi Öskiper yaptığı konuşmada,dedi.Türkiye Maarif Koleji'nde düzenlenen spor olimpiyatlarının yarı final müsabakalarına katılan Song, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Song,ifadelerini kullandı.dedi.Gençlerle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Song,şeklinde konuştu.Kamerun Maarif okullarının çok güzel bir spor organizasyonu düzenlediğinin altını çizen Cerrah isedeğerlendirmesini yaptı.Organizasyonda final müsabakalarının 20 Eylül'de yapılacağı ve dereceye giren öğrencilere ödüllerin takdim edileceği bildirildi.