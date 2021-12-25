Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen ve Süper Lig'e döneceği iddia edilen Yusuf Yazıcı ile ilgili Rıdvan Dilmen açıklama yaptı.



Rıdvan Dilmen, Yusuf Yazıcı'nın Türkiye dönme ihtimalinin kolay olmadığını açıkladı.



Konuyla ilgili canlı yayında konuşan Rıdvan Dilmen, "Yusuf Yazıcı, Türkiye'ye dönmesin. Ancak dönerse Trabzonspor'a döner. Yusuf, Avrupa'da devam etsin." ifadelerini kullandı.





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