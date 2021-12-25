Rıdvan Dilmen: "Yusuf Yazıcı Türkiye'ye dönmesin"

Rıdvan Dilmen, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen ve adı Süper Lig ekipleriyle anılan Yusuf Yazıcı'nın Türkiye'ye dönmemesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Rıdvan Dilmen: 'Yusuf Yazıcı Türkiye'ye dönmesin'
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25 Aralık 2021 19:07
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen ve Süper Lig'e döneceği iddia edilen Yusuf Yazıcı ile ilgili Rıdvan Dilmen açıklama yaptı.

Rıdvan Dilmen, Yusuf Yazıcı'nın Türkiye dönme ihtimalinin kolay olmadığını açıkladı.

Konuyla ilgili canlı yayında konuşan Rıdvan Dilmen, "Yusuf Yazıcı, Türkiye'ye dönmesin. Ancak dönerse Trabzonspor'a döner. Yusuf, Avrupa'da devam etsin." ifadelerini kullandı.


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