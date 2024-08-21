Rick Karsdorp'tan Beşiktaş'a ret

Roma'da yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen 29 yaşındaki Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp, kendisine gelen tekliflerle ilgili kararını verdi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Karsdorp, Beşiktaş'ın ve Yunanistan ekibi AEK'nın kendisine yaptığı teklifleri geri çevirdi.
Roma'da 2.2 milyon euro maaş kazanan Karsdorp'un aynı rakamlara bir teklif bulamaması durumunda gelecek sezon sonuna kadar Roma'da kalabileceği ve sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte sezon sonunda takımdan bedelsiz ayrılabileceği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Hollandalı sağ bek, geçtiğimiz sezonda Roma'da 28 resmi maça çıktı ve 3 asiste imza attı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Karsdorp, Beşiktaş'ın ve Yunanistan ekibi AEK'nın kendisine yaptığı teklifleri geri çevirdi.
Roma'da 2.2 milyon euro maaş kazanan Karsdorp'un aynı rakamlara bir teklif bulamaması durumunda gelecek sezon sonuna kadar Roma'da kalabileceği ve sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte sezon sonunda takımdan bedelsiz ayrılabileceği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Hollandalı sağ bek, geçtiğimiz sezonda Roma'da 28 resmi maça çıktı ve 3 asiste imza attı.
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