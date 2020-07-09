Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a karşı sahne alıyor

Sezona Beşiktaş'ta başlayan ancak ligin 2.haftasında önceki yönetimin kararı sonrasında takımla yolları ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Vodafone Park'ta eski ekibine rakip olacak. Siyah-Beyazlı takımda iki farklı dönemde forma giyen ve Beşiktaş ile özdeşleşen futbolcular arasında yer alan Portekizli oyuncu, sezonun ilk yarısında eski takımına karşı görev yapmıştı. Quaresma transfer olduktan sonra ilk kez Vodafone Park'a rakip takım oyuncusu olarak gidecek. 36 yaşındaki kanat oyuncusu, Kasımpaşa formasıyla bu sezon 22 karşılaşmaya çıkıp 4 gollük performans sergiledi.



Siyah-Beyazlı formayla 109 gole katkı yaptı



Beşiktaş formasıyla 2 farklı dönemde toplamda 7 sezonda görev yapan Ricardo Quaresma, toplamda 227 karşılaşmada oynamıştı. Tecrübeli futbolcu, 2010-13 ve 2015-19 dönemlerinde süre aldığı 227 oyunda rakip fileleri 38 kez sarsıp 71 de asist yapmıştı.



