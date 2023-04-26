Ricardo Quaresma: '2024'te futbolu bırakacağım'

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, 1 sezon daha futbol oynamak istediğini ve 2024 yazında futbolu bırakmak istediğini dile getirdi.



1 Temmuz 2022'de Vitoria Guimaraes'ten ayrılan ve kendine yeni kulüp bulamayan 39 yaşındaki Quaresma, "Aklımda hala futbola devam etmek var. Kendimi 1 yıl daha oynayacak durumda hissediyorum ve sonra futbola devam edeceğim." dedi.



"PEPE 40 YAŞINDA VE HALA HARİKA"



Porto ile 40 yaşında sözleşme yenileyen eski takım arkadaşı Pepe ile ilgili gelen soruya Quaresma, "Pepe adına mutluyum. 40 yaşında ve hala herkes onun harika bir stoper olduğunu görüyor." cevabını verdi.



"YEMEK YEDİĞİM KABA TÜKÜRMEM"



Portekiz'in iki büyüğünden biri olan Sporting Lizbon'da yetişip Porto'da da forma giyen Quaresma, "Sporting'e her zaman saygı duydum. Orası benim büyüdüğüm yer. Bana futbol dünyasının kapılarını açtı. Bana her zaman bir evlat gibi davrandılar. İnsan, yemek yediği kaba tükürmemeli. Ancak, herkes benim bir Porto taraftarı olduğumu bilir. Porto gönlümde yatan kulüp. Çünkü, Porto'da büyüdüm ve adam oldum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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