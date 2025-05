Rey Manaj'dan Rıza Çalımbay'a cevap!

Süper Lig'e veda eden Sivasspor'da Rey Manaj krizi yaşanıyor.



Sivasspor'un lige veda ettiği Samsunspor maçının kadrosunda yer almayan golcü futbolcu, teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın sözlerine cevap verdi.



Rey Manaj'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:



"Değerli Sivassporlular, son günlerde yapılan basın açıklamalardan sonra polemik yaratmamak adına maçı beklemeye karar verdim.



Bodrumspor maçından sonra hocanın yaptığı basın açıklaması beni gerçekten çok şaşırttığını söylemek isterim, çünkü hiçbir hocanın sorumluluk almayıp, suçu Oyuncusunda aramaya çalışması daha önce başıma hiç gelmemişti,



İki aydır kasık problemim olmasına rağmen tüm maçlarda her şeyimle savaş verdim ve elimden geleni vermekten kaçınmadım, Bu süreçte takımımı yalnız bırakmamak için iltihap giderici ilaçlar kullanarak mücadelemi sürdürdüm.



Bu hafta 3 gün antrenmanlara katılamadım tedavimden dolayı ve 4. gün antrenman yapabileceğimi söyledim ama hocam bir bahane bulup kulüp doktoruna eğer hala ağrım varsa antrenman yapmamamı söyledi, belli ki beni antrenmandan çıkarmak için bir bahanesi vardı ki bu önceden planlanmış bir şeydi sanırım.

İki gün aralıksız antrenman yaptıktan sonra hocaya ve sportif direktöre yüzde 100 hazır olmadığımı ama oynayabileceğimi, ayrıca gelip yedek kulübesinde bile olsa sonradan da oyuna girmeye hazır olduğumu söyledim, asla bana verilen görevden kaçmam ve beni maç kadrosuna almadıklarını mesajla öğrendim ve kulüpten otobüs ayrılana kadar da bir değişiklik yapılır umudu ile bekledim.



Bazen hocanın kişisel egosunu takımın iyiliği için bir kenara bırakılmalı ama maalesef o her zaman egosunu takımın önüne tuttu ve sonuçlar da bunu gösteriyor,



Değerli Sivasspor taraftarları ben bu kulübü her zaman sevdim ve sevmeye devam edeceğim hangi ligde olursak olalım, şu an yaşadığım üzüntüyü ve duygularımı tarif etmem imkansız."



RIZA ÇALIMBAY NE DEMİŞTİ?



Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Samsunspor maçından önce kadroda yer almayan Manaj için, "Rey Manaj'ın kadro dışı bırakmadık. Sipay Bodrum FK maçının 81. dakikasında oyundan alındıktan sonra tepki gösterdi ardından 3-4 gün antrenmana gelmedi. Bir kişi 3-4 gün antrenmana gelmedikten sonra verimli olamaz. Daha sonra 'ağrım var ama oynayabilirim' dedi. Ağrısı olan bir oyuncuyu oynatamam. Manaj, bir profesyonele yakışmayacak davranışlarda bulundu. Manaj iyi bir oyuncu ama Sivas'a her şeyini verebilseydi şu an Sivas bu durumdan çıkmış olabilirdi. Kadro dışı yok. Hiç antrenmana gelmeden oynamak olmaz." demişti.