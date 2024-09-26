Los Angeles Lakers koçu JJ Redick, Lakers'ın LeBron James ve Bronny James'in aynı sahayı paylaşması konusunda hiçbir plan yapmadığını söyledi.



Redick, şu sıralar gönüllü yaz antrenmanları sırasında Lakers'ın geri kalanıyla birlikte antrenman yapan baba oğul ikilisinin ilk kez NBA sahasını paylaşacağı anla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Bunu bu şekilde yapma taahhüdü açısından planladığımız hiçbir şey yok. Açıkçası koçlar arasında bunun üzerine konuşmuş ve nasıl yapabileceğimize dair bazı ayrıntılara girmiştik, ancak hiçbir şeye taahhütte bulunmadık ve açıkçası bunu Bronny ve LeBron ile ayrıca konuşacağız. Onlar da bu tartışmanın bir parçası olmalılar."



Redick, ikiliyi sahada bir araya getirmenin yalnızca olumlu yönlerini gördüğünü ve aile dinamiğinde herhangi bir sürtüşme veya endişe olacağını öngörmediğini belirtti:



"Bunu, bir oyuncuya veya bir ilişkiye koçluk etmenin olağan zorluklarından farklı bir zorluk olarak görmüyorum. Bronny'yi çalıştırabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü kendisi genç ve başarıya aç. Kendisini iyi bir NBA oyuncusuna dönüştürebileceğimiz, doğuştan gelen birçok beceriye sahip. Üstelik, harika bir çocuk. Koçluk etmesi çok kolay. Enerjisi doğru yere kanalize olmuş durumda."



Lakers, antrenman kampı sırasında 20 yaşına girecek olan Bronny'nin, Aralık ayında 40 yaşına girecek olan ünlü babasıyla aynı kadroda ne kadar kalacağını ise açıklamadı.



Redick son olarak, James'in ABD'yi Paris Olimpiyatları'nda altın madalyaya taşıdıktan sonra tatile çıktığını, ancak son iki haftadır antrenmanlara döndüğünü sözlerine ekledi.



