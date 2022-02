Red Bull Uçuş Günü'ne kayıtlar devam ediyor

Üç yıl aradan sonra İstanbul'a geri dönecek olan havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliği Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'u uçuş moduna almaya hazırlanıyor. Dörder kişilik takımların kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla altı metre yüksekliğinde bir rampadan suya atlayarak eğlencenin ve rekabetin bir arada yaşandığı, izleyenler için unutulmaz görüntülere sahne olacak olan etkinlik için hazırlıklar sürüyor. Yarışmacılar de en yaratıcı uçuş aracını tasarlamak için çalışmalara başladı. Hem eğlenmek hem de pilot olma hayaline bir adım daha yaklaşmak isteyenler için başvurular, 13 Mart tarihine kadar redbull.com/ucusgunu adresinden devam ediyor.



5 Haziran Pazar günü 5. Red Bull Uçuş Günü'nde yer alabilmek için, başvuru adresinde yer alan dijital oyunda başarılı olmak ve başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Uçma hayali kuran ve başvuru adımlarını tamamlayan herkesin katılabileceği Red Bull Uçuş Günü'nde, insan gücüyle çalışan bir uçuş aracı tasarlayacak kadar yaratıcı ve yüz binlerin önünde şov yaparak uçmaya çalışacak kadar cesur ve eğlenceli pilotlar, takımlarını kurup unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayacaklar. Red Bull Uçuş Günü'nde jüri, yarışmacıları sadece uçuş mesafesiyle değil yaratıcılık ve uçuş öncesinde gerçekleştirilecek performanslarına göre de değerlendirecek.



Kazananları bekleyen büyük ödüller!



Red Bull Uçuş Günü'nde her üç kriterde en yüksek puanı alan takımın kaptanı, Avusturya-Salzburg'da Flying Bulls ile uçuş deneyimi kazanacak. Her üç kriterde en yüksek ikinci puanı alan takımın kaptanı Avrupa kıtasında gerçekleşecek bir Red Bull Uçuş Günü etkinliğine seyahat hakkı elde ederken, en yüksek üçüncü puanı alan takımın kaptanı Tandem Skydiving deneyimini yaşama şansını yakalayacak. En uzun uçuşu gerçekleştiren takımın kaptanı ise "En Uzun Uçuş Bileti" ödülünü alarak uçak bileti kazanacak.



İlk olarak 1992 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, gördüğü büyük ilginden sonra tüm dünyaya yayıldı. Red Bull Uçuş Günü'nde en uzun mesafe rekoru 78.6 metre mesafe ile California'da yapılan etkinlikte "The Chicken Whisperers" takımının olmuştu. Türkiye'ye ilk kez 2008'de 'Flugtag' adıyla gelen Uçuş Günü'nde Türkiye rekoru ise 30.9 metrelik atlayışıyla Angara Börds takımının elinde bulunuyor. İstanbul'da en son 2019 yılında Caddebostan'da gerçekleştirilen etkinliği 200 bini aşkın kişi takip etmiş ve Coffee Lovers takımı Türkiye birincisi olmuştu.





İLGİLİ VİDEO