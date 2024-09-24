Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves, takımın 2020'de Disney World bubble'ında kazandığı NBA şampiyonluğunun meşruiyetini sorgulamasının sebebinin, bizzat takım arkadaşı LeBron James olduğunu söyledi.



O sırada Oklahoma'da kolej basketbolu oynayan Reaves, 'BustaJack Golf' programında yaptığı bir sohbette, 2020 şampiyonluğuna takılan "Mickey Mouse yüzüğü" lakabını reddederek, bunun insanların James'ten "nefret etmesinden" kaynaklandığını belirtti:



"Mickey Mouse yüzüğü falan değil. Kazanılması en zor şampiyonluktu demeyeceğim, çünkü bana kalırsa herkes eşit oyun alanına sahipti. Bence o şampiyonluğun değeri de diğerleriyle aynı. Kazanan kişi Bron olmasaydı, bence kimse bir şey demezdi. Herkes LeBron'dan nefret ediyor. Aslında, tabii ki herkes LeBron'u seviyor, ancak sevmeyeni de çok fazla."



2019-20 NBA sezonu COVID-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de askıya alınmış ve 20 Temmuz'a kadar duraksamış, ardından tüm maçlar Orlando'daki bubble'da oynanmıştı.



James, playofflarda maç başına 27,6 sayı, 10,8 ribaund, 8,8 asist ve 1,2 top çalma ortalamaları ile Lakers'ı organizasyonun 17. şampiyonluğuna ve kariyerinin dördüncüsüne taşımıştı.



