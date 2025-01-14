Real Sociedad evinde tek golle güldü

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Sociedad, konuk ettiği Villarreal'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Sociedad evinde tek golle güldü
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14 Ocak 2025 00:54
İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Sociedad, Villarreal'i konuk ettti.

Reale Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golü, 51. dakikada Takefusa Kubo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Real Sociedad, puanını 28'e yükseltti ve 7. sıraya yükseldi. 30 puanda kalan Villarreal ise 5. sırada konumlandı. 

La Liga'da bir sonraki hafta Real Sociedad, Valencia'ya konuk olacak. Villarreal ise Mallorca'yı ağırlayacak.

 

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